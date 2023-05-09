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Психолог назвала прості звички, які зроблять стосунки міцними та щасливими

Які звички зроблять стосунки кращими (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Мало хто знає, але далеко не завжди для того, щоб покращити стосунки, необхідно наполегливо над ними працювати. Зокрема, часом достатньо приділити увагу простим, буденним речам.

Про це повідомила психолог Маргарита Власова в Instagram.

Що зробить стосунки кращими

За її словами, деякі прості звички допоможуть покращити стосунки з партнером.

Загалом психолог радить:

  • партнери не повинні звинувачувати один одного;
  • слухати та шукати взаємовигідні рішення;
  • щотижня виділяти час на родину та один одного;
  • підтримувати один одного та поважати.

Прощатися з партнером не формально

Можна проговорювати ті слова та побажання, які дійсно хочеться сказати. Також не варто забувати про обійми. Саме така проста звичка, як щиро вітатися чи прощатися є тим ключиком для підтримки не лише емоційного зв’язку, але і фізичного.

Цікавтеся другою половинкою

Необхідно запитувати хоча б раз на день, чи ваш партнер потребує чогось. Що ви можете зробити для нього, щоб його день був кращим.

Такі прості запитання показують, що ви думаєте про своїх коханих, цікавитесь їхніми потребами і хочете бути підтримкою.

Надішліть смс

Давайте знати своєму партнеру, що ви думаєте про нього. Коротенький смс, смішна картинка, скинута в месенджер, телефонний дзвінок в обідню перерву - цього цілком досить.

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