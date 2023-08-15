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Названы продукты, которые нужно заменить в рационе, чтобы улучшить свое здоровье

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Вторник 15 августа 2023 12:20
Названы продукты, которые нужно заменить в рационе, чтобы улучшить свое здоровье Какие продукты нельзя есть (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Галина Сеник

Переход на правильное питание начинается с небольших шагов. Сначала - вы планируете меню, впоследствии - уменьшаете размер порций, пытаетесь исключить из рациона вредные продукты и найти здоровую альтернативу.

Об этом сообщила нутрициолог и диетолог Галина Сеник в Instagram.

Какие продукты заменить

По словам эксперта, некоторые продукты следует заменить в рационе, чтобы улучшить здоровье. Среди них:

  • конфеты - черный шоколад
  • сосиски - мясо
  • подсолнечное масло - льняное, оливковое, ореховое
  • майонез - сметана или йогурт

Благодаря своей консистенции йогурт является прекрасной основой для экспериментов с приправами, растительными маслами, уксусом, орехами и сухофруктами.

Горький шоколад содержит гораздо меньше сахара и жира, чем молочный. А вот количество какао в нем иногда достигает 70-80%.

Темный шоколад является прекрасной профилактикой онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний и даже преждевременного старения.

Список полезных продуктов

Морепродукты и рыба

В рыбе содержится большое количество витаминов, микроэлементов и полезных для организма Омега-3 кислот. Самые полезные виды рыб и морепродуктов:

  • скумбрия
  • треска
  • морской окунь
  • палтус
  • сардины
  • мидии
  • омары и креветки

Зелень и зеленые овощи

В зеленых листьях содержатся витамины A, B2, B3, B6, B9, C, E, K. Самый полезный листовой овощ - шпинат, он содержит максимальное количество полезных веществ. Рекомендуется включать в свой рацион:

  • укроп
  • петрушку
  • базилик
  • листья салата

Кисломолочные продукты

Кефир, ряженка, простокваша, сметана и сыр лучше усваиваются организмом человека, чем обычное молоко.

В них много полезных бифидобактерий, улучшающих состояние кишечника и прекрасно влияющих на иммунитет человека.

Орехи и сухофрукты

Следует добавить в рацион немного орехов, ведь они содержат полезные витамины и микроэлементы. Также не следует забывать о сухофруктах - черносливе, изюме, финике, сушеных персиках - можно добавлять в каши и выпечку.

Овощи

Каждый день следует есть овощи. Морковь содержит много витамина А, красный сладкий болгарский перец - витамины А. В бобах много фосфора, кальция, а также витаминов из группы B.

Ранее мы сообщали, какие продукты утилизировать после отключения холодильника.

Также мы писали, когда нужно есть калину и кому ее категорически нельзя.

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