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Названі найбільш шкідливі сніданки: можуть підірвати здоров'я

Четвер 10 вересня 2020 06:46
Названі найбільш шкідливі сніданки: можуть підірвати здоров'я
Що не можна їсти на сніданок (фото: pixabay.com)
Автор: Styler

Дієтолог розповіла, що категорично не можна їсти на сніданок

Австралійський дієтолог назвала найжахливіший для здоров'я сніданок. Сьюзі Барелл назвала два продукти, які вона дуже не радить їсти на сніданок, і пояснила чому, пише 7news.

Найшкідливішими продуктами для ранкового прийому їжі, на думку експерта, є піта і солодкі хрусткі пластівці.

Річ у тому, що в піті шалено багато вуглеводів. Вони сильно підвищують рівень цукру в крові. Дуже рекомендується відмовитися і від солодких хрустких пластівців. Їх не слід вживати вранці ні дітям, щоб вони не звикали до великої кількості солодкого, ні дорослим.

За словами дієтолога, в таких пластівцях мало харчових волокон, вони не можуть наситити людину надовго. Експерт з харчування зазначає, що якщо ви звикли снідати солодкими пластівцями, краще замініть їх на корисну гранолу. Додавайте туди фрукти, мед і ягоди.

Відмінним і корисним варіантом сніданку може стати яєчня з овочами і тости з цільнозернового хліба.

Як ми раніше писали, фахівці розповіли, що потрібно їсти на сніданок, щоб скинути вагу.

Також ми повідомляли, як дієтолог розповіла, можна пити воду під час їжі.

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