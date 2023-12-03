Назван продукт, который замедлит старение: с ним женщины будут жить гораздо дольше

Эксперт борьбы со старением доктор Уильям Ли назвал продукт, который поможет женщинам замедлить старение. Как оказалось, для того чтобы оставаться молодой, вам нужно насыщать организм ликопеном.

Что такое ликопен и в каком продукте его больше всего, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Daily Express .

Что такое ликопен и в чем его польза

Ликопен - это пигмент из группы каротиноидов. Он помогает останавливать старение и способен сделать жизнь человека более долгой и здоровой. Ликопен обладает множеством полезных свойств, поэтому его все чаще добавляют в средства по уходу за кожей. Ведь он останавливает процесс старения клеток, о чем мечтают многие женщины.

Как остановить старение (фото: freepik.com)

В каком продукте есть ликопен

Но вам не нужно покупать дорогие сыворотки или маски с ликопеном. По словам эксперта, женщины могут остановить старение, если будут есть томаты. Именно ликопен делает их красными.

Но следует учесть, что употребление сырых томатов не будет очень эффективным. Если вы хотите извлечь максимум пользы от ликопена, помидоры нужно прогревать.

"Разогрейте помидоры на сковороде с оливковым маслом", - советует эксперт и отмечает, что именно в таком блюде будет как можно больше ликопена, который усвоит ваш организм.

Продукт, который остановит старение (фото:freepik.com)

Кроме того, для борьбы со старостью вы можете приготовить томатный суп. Но если вы не любите помидоры, не расстраивайтесь. Как оказалось, ликопен также содержится в арбузе, розовом грейпфруте, ягодах, гуаве и папайе.

"Следовательно, независимо от того, выбираете ли вы горячую сковороду с помидорами и оливковым маслом или наслаждаетесь арбузом, ликопен может стать ключом к молодости вашей кожи. И не стоит недооценивать силу миски горячего томатного супа", - добавляет издание.