Назван продукт, которым нужно заменить соль, чтобы не было высокого кровяного давления

Соль в рационе может приводить к высокому артериальному давлению и проблемам с сердечно-сосудистой системой. Ученые провели исследование, показавшее, что использование заменителей соли может существенно снизить риск преждевременной смерти.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на журнал Американского колледжа кардиологии .

Детали исследования

В исследовании приняли участие 609 взрослых в возрасте 55 лет и старше, проживавших в Китае. Все имели нормальное артериальное в начале исследования.

Участники были разделены на две группы: 298 продолжали употреблять кухонную соль, тогда как 313 использовали заменитель соли, состоящий из 62,5% хлорида натрия, 25% хлорида калия и 12,5% ароматизаторов.

В течение следующих двух лет у участников группы заменителей соли было на 40% меньше шансов на развитие высокого кровяного давления, чем те, которые продолжали употреблять обычную соль.

Авторы исследования также обнаружили, что замена соли также связана со снижением уровня натрия в моче и кровяного давления - эффект, подобный эффекту лекарства от артериального давления. Это может объяснить снижение риска смерти.

Нормальное АД составляет менее 120 мм рт.ст./80 мм рт.ст. Систолическое АД между 120 и 129 (при диастолическом давлении менее 80 мм рт. ст.) считается повышенным.

К тому же, авторы признают, что в исследованиях некоторые заменители соли не были проверены, а некоторые приобрели сами участники, а не использовали предоставленные исследователями.

Суточная норма соли

Американская кардиологическая ассоциация советует употреблять не более 2300 миллиграммов соли в сутки, а в идеале - 1500.

Важно, если большинство еды вы приобретаете уже готовой или заказываете в ресторане, то есть риск того, что вы потребляете слишком много соли.

Есть несколько признаков того, что вы можете есть слишком много натрия, например вздутие живота или отеки, усталость, высокое кровяное давление, повышенная жажда или частое мочеиспускание.

Поэтому уменьшение потребления соли - это лишь один из шагов к снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний без медикаментов. Также необходимо здорово питаться, бросить курить и заниматься спортом.

"Заменители соли не "панацея". Но они могут помочь во избежании болезней сердца", - отметили ученые.