Названы ошибки, которые легко "убьют" даже самый стильный образ
Не все привычные сочетания одежды или модные уловки выглядят одинаково выигрышно на всех. Некоторые из них могут смотреться плохо. Поэтому относиться к созданию образа нужно аккуратно.
Об этом сообщила стилист Инна Гриненко в Instagram.
По словам эксперта, если придерживаясь некоторых правил, образ уже будет выглядеть более современным и собранным.
Неправильное наслоение
Стилист говорит, что каждый последующий слой одежды должен быть плотнее предыдущего. Только тогда можно добиться идеального образа.
Каких ошибок избегать при создании образа (instagram.com/stylist.inna)
Голые щиколотки зимой
Эксперт советует не забывать о носках. Там вы не заболеете и будет смотреться стильно.
Чего избегать, чтобы не испортить образ (instagram.com/stylist.inna)
Тесная верхняя одежда
Важно помнить, что верхний образ всегда должен быть достаточно свободным.
Каких ошибок избегать при создании образа (instagram.com/stylist.inna)
Грубые колготки
Часто девочки одевают грубые колготки с тонкими свободными платьями или юбками. Однако это большая ошибка.
В общем, чем более тонкая ткань, тем более тонкие колготы должны быть.
Когда нельзя надевать грубые колготки (instagram.com/stylist.inna)
Облегающая спортивная одежда
Спортивная одежда должна быть достаточно объемной, хотя бы на два размера больше. Тогда он будет смотреться стильно и в ней будет удобно.
Каких ошибок избегать при создании образа (instagram.com/stylist.inna)
Неправильный цвет телесных колгот
Под образ важно подбирать такой цвет телесных колготок, чтобы их почти не было видно на теле.
Какие колготы нельзя одевать (instagram.com/stylist.inna)
Тонкий облегающий трикотаж
Трикотажные облегающие вещи должны выполнять свою главную роль - втягивание.
Каких ошибок избегать при создании образа (instagram.com/stylist.inna)
Неприкрытая нога между обувью и одеждой
Часто при создании образа может получиться так, что будет видна узкая полоска между обувью и поясным изделием.
Лучше сделать большее расстояние, чтобы все скрыть.
Как нельзя создавать образ (instagram.com/stylist.inna)
Скини с облегающим верхом
Стилист советует придерживаться правила: обтягивающий низ и свободный верх или наоборот.
Каких ошибок избегать при создании образа (instagram.com/stylist.inna)
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