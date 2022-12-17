Евровидение 2023: где смотреть Нацотбор и как отдать голос за фаворита

Уже сегодня, 17 декабря в 17.00, состоится финал Национального отбора в Украине на Евровидение 2023. Посмотреть шоу можно будет по телевидению и онлайн, а отдать голос - не только с помощью SMS.

Styler собрал все, что вам нужно знать об отборе представителя Украины на главный музыкальный конкурс.

Где смотреть Нацотбор

Национальный отбор пройдет сегодня 17 декабря в 17:00. Действо будет происходить в укрытии ради безопасности участников, а ведущими вечера станут Екатерина Павленко, Злата Огневич и Тимур Мирошниченко.

Нацотбор можно просмотреть на:

Кроме того, вы сможете слушать конкурс в прямом эфире на Радіо Промінь.

Как проголосовать за любимца

Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщал, что украинцы смогут голосовать в мобильном приложении "Дії". Обратите внимание, что отдать голос смогут все граждане Украины старше 14 лет и установившие приложение.

Голоса зрителей будут суммировать с баллами судей, которых, кстати, украинцы также выбирали самостоятельно в "Дії".

По результатам голосования, в судейский состав вошли Тарас Тополя, Юлия Санина и Джамала.

Кто среди участников отбора

В десятку финалистов вошли уже известные в Украине артисты и начинающие в шоу-бизнесе.

2TONE - "Цветок"

Angelina - "Stronger"

DEMCHUK - "Alive"

FIINKA - "Довбуш"

Jerry Heil - "WHEN GOD SHUT THE DOOR"

KRUTЬ - "Колыбельная"

Moisei - "I'm Not Alone"

OY Sound System - "Ой, тоскую"

Tember Blanche - "Я дома"

TVORCHI - "Heart Of Steel"

Прогнозы букмекеров

Согласно данным украинских букмекерских контор, победу в отборе одержит Jerry Heil с песней WHEN GOD SHUT THE DOOR.

Второе место букмекеры отдают бандуристке KRUTЬ.

Третье место делят между собой тернопольский дуэт TVORCHI и блогер, актриса и певица из Ивано-Франковска FIINKA.

За ними следуют Moisei, 2TONE, OY Sound System и DEMCHUK. А вот в Angelina и Tember Blanche букмекеры не слишком верят…

Прогноз букмекеров по победителям Нацотбора на Евровидение 2023

Напомним, что 67-й песенный конкурс состоится в Англии после победы Kalush Orchestra из-за того, что организаторы не разрешили провести мероприятие в Украине по соображениям безопасности.

Гранд-финал Евровидения 2023 состоится на Liverpool Arena, которая сейчас называется M&S Bank Arena Liverpool у реки Мерси в субботу 13 мая 2023 года.