Названы очевидные и скрытые признаки недостатка витаминов в организме

Дефицит витаминов и минералов может возникнуть при неправильном питании, стрессе и недосыпании. Однако, есть базовые симптомы организма, которые указывают на сбои и требуют приема витаминов дополнительно.

Признаки дефицитов

По словам диетолога, каждый микроэлемент может вызвать различные симптомы в организме. Однако, ошибкой многих людей является то, что при имеющихся симптомах они обращаются не к врачу, а к интернету.

"Раньше всех лечил врач Google, а теперь всех лечит ChatGPT", - сказала Екатерина.

Важно понимать, если ваше состояние организма изменилось и начало отличаться от того, каким было на прошлой неделе, то стоит обратиться к врачу.

Толстикова назвала явные признаки дефицитов витаминов:

хроническая усталость

тяжелое пробуждение по утрам

плохое настроение

депрессивное состояние

выпадение, ломкие и редкие волосы

высыпания на коже

синдром беспокойных ног

нарушение менструального цикла

проблемы с либидо

Даже если начать принимать витамины для улучшения состояния волос, то результат будет виден только через два месяца. В частности, необходимо подождать, чтобы дефициты сформировали новый фолликул и состояние волос пришло в норму.

Эксперт рассказала, что при дефиците витамина D могут появляться аллергические проявления. Исследования также свидетельствуют, что при таком дефиците может развиться депрессия, аллергические заболевания и даже астма.

"Поэтому, если мы говорим о коже, то точно нужно смотреть на витамины D, C цинк, селен, железо и витамины группы В. На каждый микроэлемент мы имеем свой букет симптомов", - добавила эндокринолог.

Можно ли заниматься самолечением

Специалист отметила, что можно заниматься самолечением. По ее словам, медицина - не точная наука и она не может быть протокольной. Все потому, что каждый организм уникален и генетика у каждого разная.

"Когда врач получает знания биохимии и смотрит, как работает организм, то есть похожие симптомы стопроцентно. Потому что биохимия, анатомия и физиология - это базовые дисциплины и они работают одинаково, но генетика у всех разная и активность ферментов будет разная. Усвоение веществ и дефициты у всех разная", - сказала она.

Поэтому одно лечение не может подходить всем людям. Стоит заниматься самообразованием и изучить досконально свой организм, сдать анализы и потом поддерживать себя профилактически.