Названо очевидні і приховані ознаки нестачі вітамінів у організмі
Дефіцит вітамінів і мінералів може виникнути при неправильному харчуванні, стресу та недосипанні. Однак, є базові симптоми організму, які вказують на збої та потребують прийому вітамінів додатково.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла лікар-ендокринолог, дієтолог, авторка книги "Стрес крізь життя - мій mood" Катерина Толстікова.
Ознаки дефіцитів
За словами дієтолога, кожен мікроелемент може викликати різні симптоми у організмі. Однак, помилкою багатьох людей є те, що при наявних симптомах вони звертаються не до лікаря, а до інтернету.
"Раніше усіх лікував лікар Google, а тепер усіх лікує ChatGPT", - сказала Катерина.
Важливо розуміти, якщо ваш стан організму змінився і почав відрізнятися від того, яким був минулого тижня, то варто звернутися до лікаря.
Толстікова назвала явні ознаки дефіцитів вітамінів:
- хронічка втома
- важке пробудження вранці
- поганий настрій
- депресивний стан
- випадіння, ламке та рідке волосся
- висипи на шкірі
- синдром неспокійних ніг
- порушення менструального циклу
- проблеми з лібідо
Навіть якщо почати приймати вітаміни для покращення стану волосся, то результат буде видно лише через два місяці. Зокрема, необхідно зачекати, щоб дефіцити сформували новий фолікул і стан волосся прийшов в норму.
Експерт розповіла, що при дефіциті вітаміну D можуть появлятися алергічні прояви. Дослідження також свідчать, що при такому дефіциті може розвинутись депресія, алергічні захворювання і навіть астма.
"Тому, якщо ми говоримо про шкіру, то точно потрібно дивитись на вітаміни D, C цинк, селен, залізо та вітаміни групи В. На кожен мікроелемент ми маємо свій букет симптомів", - додала ендокринолог.
Чи можна займатися самолікуванням
Фахівець зазначила, що можна займатися самолікуванням. За її словами, медицина - не точна наука і вона не може бути протокольною. Все тому, що кожен організм унікальний і генетика у кожного різна.
"Коли лікар отримує знання біохімії і дивиться, як працює організм, то є схожі симптоми стовідсотково. Бо біохімія, анатомія та фізіологія - це базові дисципліни і вони працюють однаково, але генетика у всіх різна і активність ферментів буде різна. Засвоєння речовин і дефіцити у всіх різна", - сказала вона.
Тому одне лікування не може підходити усім людям. Варто займатися самоосвітою та вивчити досконало свій організм, здати аналізи і потім підтримувати себе профілактично.
Раніше Толстікова назвала список аналізів, які потрібно здавати людям кожен рік.
Також вона розповідала про головний тригер псоріазу, дерматиту і харчових зривів.
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