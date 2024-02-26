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Названа самая здоровая еда в мире: вы точно будете удивлены

Ученые назвали самые полезные в мире продукты (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Ученые уже давно называют листовую зелень самыми полезными продуктами и к ним относятся шпинат, мангольд и китайская капуста. Они богаты питательными веществами, однако есть продукт, который их превосходит в разы.

Какой продукт является самым здоровым в мире, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Preventing chronic disease.

Какой продукт самый полезный в мире

Первое место в списке самых полезных продуктов, составленного профессором университета Уильяма Патерсона Дженнифер Ди Ноя, досталось кресс-салату. Кроме него, в этот список вошло еще 40 продуктов.

Они рассортированы по количеству 17 питательных веществ, к которым относится клетчатка, калий, белок, витамины В, А, Д и фолат кальция. Также пропорцию ценных ингредиентов сравнивали с количеством калорий. Чем выше значение, тем полезнее и ценнее продукт в питании.

Кресс-салат - единственный продукт, которому действительно удается покрыть 100% суточной потребности в питательных веществах на 100 ккал потребления.

У китайской капусты этот показатель достиг 91,99%, у мангольда - 89,27%, у шпината - 86,43%.

Кресс-салат сочетает в себе множество питательных веществ, каждое из которых в значительной степени способствует нашему здоровью. Кроме значительного количества железа, кальция, витамина С, в нем есть также 14 других важных витаминов, минералов, антиоксидантов и вторичных растительных веществ.

Витамины А и С защищают от инфекций и укрепляют иммунную систему, кальций, калий и магний поддерживают наращивание костей и мышц, а витамин К может предотвратить повреждение клеток головного мозга.

Антиоксиданты также защищают от повреждения ДНК и, таким образом, могут минимизировать риск возникновения различных типов рака.

Какие продукты также вошли в список

  • Китайская капуста
  • Мангольд
  • Свекла зеленая
  • Шпинат
  • Цикорий
  • Листовой салат
  • Петрушка
  • Репа зеленая
  • Чеснок Капуста
  • Одуванчик
  • Красный перец
  • Руккола
  • Брокколи
  • Тыква
  • Брюссельская капуста
  • Зеленый лук
  • Кольраби
  • Цветная капуста
  • Морковь
  • Помидор
  • Лимон
  • Салат айсберг
  • Клубника
  • Редис
  • Апельсин
  • Лайм
  • Грейпфрут
  • Репа
  • Ежевика
  • Лук-порей
  • Батат

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