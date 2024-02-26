Названа самая здоровая еда в мире: вы точно будете удивлены

Какой продукт самый полезный в мире

Первое место в списке самых полезных продуктов, составленного профессором университета Уильяма Патерсона Дженнифер Ди Ноя, досталось кресс-салату. Кроме него, в этот список вошло еще 40 продуктов.

Они рассортированы по количеству 17 питательных веществ, к которым относится клетчатка, калий, белок, витамины В, А, Д и фолат кальция. Также пропорцию ценных ингредиентов сравнивали с количеством калорий. Чем выше значение, тем полезнее и ценнее продукт в питании.

Кресс-салат - единственный продукт, которому действительно удается покрыть 100% суточной потребности в питательных веществах на 100 ккал потребления.

У китайской капусты этот показатель достиг 91,99%, у мангольда - 89,27%, у шпината - 86,43%.

Кресс-салат сочетает в себе множество питательных веществ, каждое из которых в значительной степени способствует нашему здоровью. Кроме значительного количества железа, кальция, витамина С, в нем есть также 14 других важных витаминов, минералов, антиоксидантов и вторичных растительных веществ.

Витамины А и С защищают от инфекций и укрепляют иммунную систему, кальций, калий и магний поддерживают наращивание костей и мышц, а витамин К может предотвратить повреждение клеток головного мозга.

Антиоксиданты также защищают от повреждения ДНК и, таким образом, могут минимизировать риск возникновения различных типов рака.

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