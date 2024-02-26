Названо найздоровішу їжу у світі: ви точно будете здивовані

Який продукт найкорисніший у світі

Перше місце у списку найкорисніших продуктів, складеного професором університету Вільяма Патерсона Дженніфер Ді Ноя, дісталося крес-салату. Крім нього, до цього списку увійшло ще 40 продуктів.

Вони розсортовані за кількістю 17 поживних речовин, до яких належать клітковина, калій, білок, вітаміни В, А, Д та фолат кальцію. Також пропорцію цінних інгредієнтів порівнювали із кількістю калорій. Чим вище значення, тим корисніший і цінніший продукт у харчуванні.

Крес-салат - єдиний продукт, якому справді вдається покрити 100% добової потреби у поживних речовинах на 100 ккал споживання.

У китайської капусти цей показник досяг 91,99%, у мангольду - 89,27%, у шпинату - 86,43%.

Крес-салат поєднує у собі безліч поживних речовин, кожна з яких значною мірою сприяє нашому здоров'ю. Крім значної кількості заліза, кальцію, вітаміну С, у ньому є також 14 інших важливих вітамінів, мінералів, антиоксидантів та вторинних рослинних речовин.

Вітаміни А і С захищають від інфекцій та зміцнюють імунну систему, кальцій, калій та магній підтримують нарощування кісток та м'язів, а вітамін К може запобігти пошкодженню клітин головного мозку.

Антиоксиданти також захищають від пошкодження ДНК і таким чином можуть мінімізувати ризик виникнення різних типів раку.

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