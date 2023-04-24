Названа самая вредная рыба, от которой стоит навсегда отказаться

Рыба является одним из любимых блюд многих украинцев, ведь она питательна и очень полезна. Но это касается не всех видов. Некоторые из них очень вредны для здоровья.

В материале Styler читайте, от какой рыбы стоит навсегда отказаться из-за ее вреда.

Самые вредные виды рыбы

На первом месте в "черном списке" рыб стоит макрель! Эта крупная хищная рыба накапливает в себе опаснейшую для человека ртуть, в больших количествах содержащуюся в морской воде, загрязненной промышленными выбросами. Лучше отказаться от нее навсегда, чтобы не рисковать здоровьем.

Большеглазый тунец находится на втором месте из-за его вреда, хотя многие считают эту рыбу своей любимой. Тунец - хищная морская рыба, которая питается более мелкими морскими обитателями. Из-за этого в его тканях может накапливаться ртуть. Этот металл способен вызывать проблемы с памятью и концентрацией, провоцировать развитие депрессии и тревожных расстройств.

От этих видов рыб врачи рекомендуют отказаться насовсем.

Также эксперты рекомендуют сократить употребление до одного раза в неделю форели, дорадо, сибаса и карпа.

А такие виды рыб как речная форель, лосось, морской окунь, сельдь, креветки, крабы, устрицы и анчоусы можно есть, не опасаясь за здоровье, несколько раз в неделю.

Кто чувствителен к ртути

Самыми чувствительными к воздействию ртути являются беременные женщины, а также маленькие дети, поскольку ртуть может оказывать неблагоприятное влияние на мозг и нервную систему ребенка даже во время внутриутробного развития. Отметим, что неврологические заболевания, спровоцированные отравлением ртутью, способны проявляться через годы.