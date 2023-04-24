Названа самая вредная рыба, от которой стоит навсегда отказаться
Рыба является одним из любимых блюд многих украинцев, ведь она питательна и очень полезна. Но это касается не всех видов. Некоторые из них очень вредны для здоровья.
В материале Styler читайте, от какой рыбы стоит навсегда отказаться из-за ее вреда.
Самые вредные виды рыбы
На первом месте в "черном списке" рыб стоит макрель! Эта крупная хищная рыба накапливает в себе опаснейшую для человека ртуть, в больших количествах содержащуюся в морской воде, загрязненной промышленными выбросами. Лучше отказаться от нее навсегда, чтобы не рисковать здоровьем.
Большеглазый тунец находится на втором месте из-за его вреда, хотя многие считают эту рыбу своей любимой. Тунец - хищная морская рыба, которая питается более мелкими морскими обитателями. Из-за этого в его тканях может накапливаться ртуть. Этот металл способен вызывать проблемы с памятью и концентрацией, провоцировать развитие депрессии и тревожных расстройств.
От этих видов рыб врачи рекомендуют отказаться насовсем.
Также эксперты рекомендуют сократить употребление до одного раза в неделю форели, дорадо, сибаса и карпа.
А такие виды рыб как речная форель, лосось, морской окунь, сельдь, креветки, крабы, устрицы и анчоусы можно есть, не опасаясь за здоровье, несколько раз в неделю.
Кто чувствителен к ртути
Самыми чувствительными к воздействию ртути являются беременные женщины, а также маленькие дети, поскольку ртуть может оказывать неблагоприятное влияние на мозг и нервную систему ребенка даже во время внутриутробного развития. Отметим, что неврологические заболевания, спровоцированные отравлением ртутью, способны проявляться через годы.
До этого мы писали, что названа самая вредная каша.
Также читайте, список продуктов, которые лучше не замораживать.