Назван самый вредный зефир, который продают в магазинах: чем он опасен

Зефир считается одной из самых безопасных сладостей, и многие украинцы выбирают именно его как здоровую альтернативу тортикам и конфетам. Однако далеко не весь зефир можно назвать полезным. Эксперты предупреждают: некоторые виды этого продукта могут быть даже опасными для здоровья.

РБК-Украина (проект Styler) собрало информацию о том, какой зефир ни в коем случае нельзя покупать и что именно делает его вредным.

Главная опасность - в ингредиентах

Наибольший вред организму наносит зефир, в составе которого присутствуют трансжиры, искусственные красители, ароматизаторы и избыток сахара. Все эти компоненты не только портят фигуру, но и серьезно вредят здоровью, провоцируя хронические заболевания, проблемы с печенью, сердцем, сосудами и ухудшают работу эндокринной системы.

В частности об опасности трансжиров в сладостях постоянно говорят эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Они связывают потребление продуктов с трансжирами с увеличением риска сердечно-сосудистых болезней, ожирения и диабета второго типа.

Как распознать опасный зефир в магазине

Чтобы уберечь себя, следует внимательно читать состав сладостей перед покупкой. Вот несколько основных признаков зефира, который не стоит покупать.

Зефир с яркими цветами

Природный зефир имеет белый, кремовый или бледно-розовый оттенок. Яркие цвета, такие как зеленый, фиолетовый или голубой, свидетельствуют о наличии искусственных красителей, которые могут вызвать аллергические реакции и другие негативные последствия для здоровья.

Зефир с долгим сроком хранения

Натуральный зефир обычно имеет срок годности до двух месяцев. Если на упаковке указан более длительный срок, это может свидетельствовать о наличии консервантов, таких как цитрат натрия (E331), который может вызывать повышение давления, аллергии и другие проблемы со здоровьем.

Зефир с высоким содержанием сахара

В 100 граммах зефира может содержаться до 68 граммов сахара. Такое высокое содержание сахара может негативно влиять на микрофлору кишечника, вызывать скачки уровня глюкозы в крови и способствовать набору лишнего веса.

Зефир с пальмовым маслом и маргарином

Некоторые производители добавляют в зефир пальмовое масло или маргарин для улучшения текстуры и продления срока хранения. Эти ингредиенты могут содержать трансжиры, которые повышают уровень "плохого" холестерина и увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

В целом стоит помнить: качественный зефир не должен иметь длинный перечень компонентов. Оптимальный вариант - если в составе указаны только яблочное или фруктовое пюре, белок яиц, агар-агар или пектин, сахар и вода.

Какой зефир стоит выбирать?

Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение белому или слегка кремовому зефиру, без цветных покрытий и ароматизаторов.

Самым полезным является продукт, изготовленный на агар-агаре (натуральный заменитель желатина из водорослей), а не на желатине. Такой зефир содержит много клетчатки и даже полезен для пищеварения.

По словам экспертов, качественный зефир должен быть мягким, легко сжиматься пальцами, но не прилипать к рукам, не иметь резкого запаха или вкуса.

Если зефир яркого цвета, имеет очень насыщенный запах или подозрительно долгий срок хранения (более 3 месяцев), лучше его не брать.