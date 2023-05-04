Назван самый вредный сыр, который не стоит покупать никогда

Чем полезен сыр

По словам Лурдес, белок, содержащийся в сыре, является хорошей альтернативой белку, полученному из мяса, поскольку он по-прежнему имеет животное происхождение и содержит все незаменимые аминокислоты, в которых нуждается организм, но не может синтезировать их самостоятельно.

Диетолог отметила, что сыр можно считать полноценным белком. Однако, как и во всем, что касается питания, именно общий баланс того, что вы едите изо дня в день, должен определять, сколько сыра вы потребляете.

Какой сыр самый полезный?

Эксперт считает, что самым полезным сыром является рикотта. Название сыра переводится как "снова приготовленный", и Кастро Мортильяро объяснила, что настоящая рикотта производится путем обработки сыворотки, оставшейся после коагуляции молока (например, овечьего), для производства сыра (например, пекорино).

Рикотта имеет высокую концентрацию сывороточного протеина, который легко усваивается организмом.

"Сывороточный протеин является одной из наиболее усваиваемых форм белка и содержит очень широкий спектр аминокислот. Так что это лучший выбор для тех, кто хочет нарастить мышечную массу,а также сбросить вес", - объяснила она.

На втором месте по полезности стоит твердый сыр, но тут есть нюансы.

Кастро Мортильяро считает, что твердые сыры, такие как пармезан, пекорино или гауда, также являются одними из самых полезных вариантов, если употреблять их в умеренных количествах.

Поскольку они содержат меньше воды и более концентрированы, "в твердых сырах будет больше кальция, и вы, вероятно, будете насыщаться меньшим количеством, так как вы не едите его много".

Однако, поскольку они более концентрированные, твердые сыры также могут иметь более высокое содержание натрия, чем более мягкие.

"Если у вас гипертония, вам нужно контролировать потребление натрия, или, возможно, у вас есть проблемы с почками, то, вероятно, лучше выбрать более мягкий сыр", - сказала диетолог.

Какого сыра стоит избегать

Не стоит покупать сыры, с высокой степень обработки. К ним относится крем-сыр и плавленый.

По сравнению с твердыми видами сыров, плавленые сыры содержат больше натрия, что делает их нежелательной пищей людям, страдающим гипертонией и прочими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"Не каждый может позволить себе купить самый дорогой и изысканный сыр. Когда дело доходит до плавленых сыров, лучше их употреблять очень редко", - резюмировала диетолог.