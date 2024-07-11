RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Названы самые непостоянные знаки Зодиака. Их настроение меняется всего за секунду

Какие знаки Зодиака слишком эмоциональные (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Представители пяти знаков Зодиака чаще других могут быть слишком эмоциональными и непостоянными. Их настроение может испортиться или улучшиться буквально по щелчку пальцев.

Какие знаки Зодиака самые непостоянные, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Times Of India.

Рак

Представители этого знака Зодиака стараются сохранять спокойствие в любой ситуации. Однако им не всегда удается держать себя в руках. Раки способны за секунду изменить свое решение и отказаться от всего, что им не нравится.

Водолей

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, эмоциональны и даже вспыльчивы. И если что-то идет так, как они хотят, они себя не сдерживают. Водолеи могут удивить передами настроения и нередко устраивают окружающим эмоциональные качели.

Близнецы

Непостоянные Близнецы готовы сбежать от всех проблем и даже малейший намек на сложности заставит их отказаться от своих же целей. Представители этого знака Зодиака боятся ответственности, а потому могут возненавидеть все, что покажется им сложным.

Дева

Эмоциональность представителей этого знака Зодиака проявляется в ситуациях, когда им нужно принимать сложные решения. Девы обожают порядок, стратегии и планы. Однако если им приходится выбирать или же резко что-то менять, то они могут быстро потерять интерес и банально залечь на дно.

Скорпион

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, могут удивить резкими переменами в настроении. Сначала они "горят" любимым делом и готовы посвятить ему все свое время, а уже через минуту в их глазах читается безразличие.

Читайте РБК-Украина в Google News
астроогіяГороскопАстрология