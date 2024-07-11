Названы самые непостоянные знаки Зодиака. Их настроение меняется всего за секунду

Рак

Представители этого знака Зодиака стараются сохранять спокойствие в любой ситуации. Однако им не всегда удается держать себя в руках. Раки способны за секунду изменить свое решение и отказаться от всего, что им не нравится.

Водолей

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, эмоциональны и даже вспыльчивы. И если что-то идет так, как они хотят, они себя не сдерживают. Водолеи могут удивить передами настроения и нередко устраивают окружающим эмоциональные качели.

Близнецы

Непостоянные Близнецы готовы сбежать от всех проблем и даже малейший намек на сложности заставит их отказаться от своих же целей. Представители этого знака Зодиака боятся ответственности, а потому могут возненавидеть все, что покажется им сложным.

Дева

Эмоциональность представителей этого знака Зодиака проявляется в ситуациях, когда им нужно принимать сложные решения. Девы обожают порядок, стратегии и планы. Однако если им приходится выбирать или же резко что-то менять, то они могут быстро потерять интерес и банально залечь на дно.

Скорпион

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, могут удивить резкими переменами в настроении. Сначала они "горят" любимым делом и готовы посвятить ему все свое время, а уже через минуту в их глазах читается безразличие.