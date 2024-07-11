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Названо найнепостійніші знаки Зодіаку. Їхній настрій змінюється всього за секунду

Які знаки Зодіаку надто емоційні (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Представники п'яти знаків Зодіаку найчастіше можуть бути надто емоційними та непостійними. Їхній настрій може зіпсуватися або покращитись буквально за секунду.

Які знаки Зодіаку є найбільш непостійними, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Times Of India.

Рак

Представники цього знаку Зодіаку намагаються зберігати спокій у будь-якій ситуації. Однак їм не завжди вдається тримати себе в руках. Раки здатні за секунду змінити своє рішення та відмовитися від усього, що їм не подобається.

Водолій

Люди, народжені під цим знаком Зодіаку, бувають емоційними та навіть запальними. І якщо щось іде так, як вони хочуть, вони не стримують себе. Водолії можуть здивувати передами настрої та нерідко влаштовують оточуючим емоційні гойдалки.

Близнюки

Непостійні Близнюки готові втекти від усіх проблем і навіть найменший натяк на складності змусить їх відмовитися від своїх цілей. Представники цього знаку Зодіаку бояться відповідальності, а тому можуть зненавидіти все, що видасться їм складним.

Діва

Емоційність представників цього знака Зодіаку проявляється у ситуаціях, коли їм потрібно приймати складні рішення. Діви люблять порядок, стратегії та плани. Однак якщо їм доводиться обирати або різко щось змінювати, то вони можуть швидко втратити інтерес і банально залягти на дно.

Скорпіон

Люди, народжені під цим знаком Зодіаку, можуть здивувати різкими змінами настрою. Спочатку вони "горять" улюбленою справою і готові присвятити їй весь свій час, а вже за хвилину в їхніх очах читається байдужість.

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