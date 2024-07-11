В жизнь этих знаков Зодиака ворвутся фантастические перемены

Весы

Вы уже могли заметить, что удача стала к вам более благосклонна. И это только начало. Луна в вашем знаке Зодиака поможет вам начать по-настоящему счастливую главу. Приятные сюрпризы будут ждать вас как на работе, так и в отношениях с любимым человеком.

Дева

Вскоре вы поймете, что можете воплотить в жизнь любые планы и мечты. 11 июля был запущен важный процесс трансформации, который окажет на вас невероятное влияние. Вскоре вы сможете насладиться результатами своих стараний, и если вы действительно приложили максимум усилий для достижения успеха, то все изменится к лучшему.

Стрелец

Пришло время перезагрузки. Луна в Весах подарит вам именно то, что поможет вернуть удачу в вашу жизнь. И речь идет о поиске взаимопонимания с окружающими. Вы сможете решить любые конфликты, зарыть топор войны и оставить в прошлом все скандалы, которые тянули вас на дно.

Телец

Постарайтесь придерживаться графиков и не тратить слишком много времени на развлечения. Во всем важна гармония, сохраняйте баланс. Луна в Весах поможет вам реализоваться на работе и повеселиться с друзьями, просто попытайтесь заранее все спланировать.