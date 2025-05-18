Названа худшая выпечка, которую все покупают для перекуса: она очень вредит сердцу

Какую выпечку лучше не покупать на перекус

Когда времени мало, а чувство голода дает о себе знать, рука автоматически тянется к чему-то готовому и удобному, что можно купить в ближайшем супермаркете. Очень часто этим "спасителем" становится сладкая выпечка - печенье, кексы, булочки, круассаны или пирожные. Они доступны, вкусны и быстро утоляют голод, но, как предостерегают специалисты, именно эти продукты могут быть одними из самых коварных врагов нашего сердца.

Диетолог Оксана Соколова уверяет, что магазинная сладкая выпечка, особенно та, что имеет длительный срок хранения и яркую упаковку, является одним из худших выборов для перекуса, если вы заботитесь о здоровье своего сердца. Проблема кроется не столько в самом факте употребления выпечки, сколько в составе продуктов массового производства.

Главные враги сердца в составе выпечки

Трансжиры

Это, пожалуй, самый опасный компонент, который часто присутствует в промышленной выпечке. Производители используют гидрогенизированные или частично гидрогенизированные растительные масла (именно так они часто указываются на этикетках) для удешевления продукции, улучшения текстуры и значительного продления срока годности. Трансжиры не имеют никакой пользы для организма. Наоборот, они резко повышают уровень "плохого" холестерина (липопротеинов низкой плотности) в крови, снижая при этом уровень "хорошего" холестерина (липопротеинов высокой плотности). Это прямой путь к образованию атеросклеротических бляшек в сосудах, что значительно повышает риск инфарктов и инсультов.

Избыток добавленного сахара

Сладкая выпечка буквально "напичкана" сахаром. Высокое потребление добавленного сахара приводит не только к набору лишнего веса и развитию диабета 2 типа, но и непосредственно вредит сердцу. Сахар способствует повышению уровня триглицеридов (одного из видов жиров в крови), вызывает воспаление стенок сосудов и может приводить к повышению артериального давления. Все это является значительными факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Рафинированная мука

Большинство магазинной выпечки изготавливается из белой муки высшего сорта. В процессе обработки она теряет большинство клетчатки, витаминов и минералов. Продукты из такой муки имеют высокий гликемический индекс, вызывая быстрый скачок уровня сахара в крови. Частые такие "качели" негативно влияют на метаболизм и могут косвенно вредить сердцу.

Насыщенные жиры

Хотя трансжиры хуже, большое количество насыщенных жиров (из маргарина, пальмового масла низкого качества или других жиров) в составе выпечки также способствует повышению уровня холестерина и вредит сосудам при регулярном употреблении.

Что выбирать вместо магазинной выпечки?

Ищите в составе "гидрогенизированные" или "частично гидрогенизированные" масла и избегайте таких продуктов. Обращайте внимание на количество сахара.

Домашняя выпечка, где вы контролируете качество и количество ингредиентов (можно использовать меньше сахара, заменить часть муки на цельнозерновую, использовать качественные жиры), значительно безопаснее.

"Чем проще еда или ее состав, тем лучше! Замените покупное печенье на обычный хлеб с арахисовой, шоколадной пастой или любой другой ореховой - и вы не только уберете влияние пищевой химии на организм, тем более детский, но и дадите организму большую пищевую ценность за счет жиров", - пишет специалист.