Назван худший суп, который едят многие украинцы

Украинцы любят супы - от борща до солянки, и большинство из них полезны и питательны. Однако эксперты по питанию назвали суп, который может больше вредить организму, чем приносить пользу.
О каком вредном первом блюде идет речь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Это мгновенные супы из пакетиков, которые часто покупают из-за их удобства и скорости приготовления.
Несмотря на привлекательность "быстрого обеда", такие супы содержат много вредных компонентов:
Глутамат натрия (E621) - усилитель вкуса, который может вызвать привыкание и негативно влиять на нервную систему.
Большое количество соли, например, в пакетике быстрого супа содержится до 60% суточной нормы соли, что увеличивает риск гипертонии и отеков.
Низкая пищевая ценность, то есть там почти отсутствуют натуральные овощи, белки и полезные жиры.
Консерванты и красители - искусственные добавки, которые могут вызвать аллергию, проблемы с пищеварением и даже нарушение работы внутренних органов.
Если нет времени варить борщ или суп на бульоне, можно выбрать более полезные альтернативы:
Домашние супы-пюре
Они готовятся быстро, а хранить их можно до 3 дней.
Замороженные овощные смеси
Они варятся за 10-15 минут и содержат больше витаминов, чем пакетированные продукты.
Суп в термосе
Его можно приготовить дома и взять с собой на работу или учебу.
Диетологи отмечают, что мгновенные супы стоит исключить из рациона или потреблять их крайне редко. Регулярное употребление таких продуктов может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом, повышению уровня холестерина и ожирению.
Если же времени мало, стоит выбрать натуральные продукты, которые не содержат синтетических добавок. Здоровое питание не всегда требует много усилий, а вот вредные привычки могут стоить дорого в будущем.
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В материале использованы такие источники - Eat this, not That, Eating Well, Strona Zdrowia.