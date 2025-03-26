Назван худший суп, который едят многие украинцы

Какие супы вредны?

Это мгновенные супы из пакетиков, которые часто покупают из-за их удобства и скорости приготовления.

Почему мгновенные супы - плохой выбор?

Несмотря на привлекательность "быстрого обеда", такие супы содержат много вредных компонентов:

Глутамат натрия (E621) - усилитель вкуса, который может вызвать привыкание и негативно влиять на нервную систему.

Большое количество соли, например, в пакетике быстрого супа содержится до 60% суточной нормы соли, что увеличивает риск гипертонии и отеков.

Низкая пищевая ценность , то есть там почти отсутствуют натуральные овощи, белки и полезные жиры.

Консерванты и красители - искусственные добавки, которые могут вызвать аллергию, проблемы с пищеварением и даже нарушение работы внутренних органов.

Чем можно заменить?

Если нет времени варить борщ или суп на бульоне, можно выбрать более полезные альтернативы:

Домашние супы-пюре

Они готовятся быстро, а хранить их можно до 3 дней.

Замороженные овощные смеси

Они варятся за 10-15 минут и содержат больше витаминов, чем пакетированные продукты.

Суп в термосе

Его можно приготовить дома и взять с собой на работу или учебу.

Почему быстрые супы надо исключить из рациона?

Диетологи отмечают, что мгновенные супы стоит исключить из рациона или потреблять их крайне редко. Регулярное употребление таких продуктов может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом, повышению уровня холестерина и ожирению.

Если же времени мало, стоит выбрать натуральные продукты, которые не содержат синтетических добавок. Здоровое питание не всегда требует много усилий, а вот вредные привычки могут стоить дорого в будущем.

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