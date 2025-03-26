Названо найгірший суп, який їдять чимало українців

Які супи шкідливі?

Це миттєві супи з пакетиків, які часто купують через їхню зручність та швидкість приготування.

Чому миттєві супи – поганий вибір?

Попри привабливість "швидкого обіду", такі супи містять багато шкідливих компонентів:

Глутамат натрію (E621) – підсилювач смаку, який може викликати звикання та негативно впливати на нервову систему.

Велика кількість солі, наприклад, у пакетику швидкого супу міститься до 60% добової норми солі, що збільшує ризик гіпертонії та набряків.

Низька харчова цінність , тобто там майже відсутні натуральні овочі, білки та корисні жири.

Консерванти та барвники – штучні добавки, які можуть викликати алергію, проблеми з травленням і навіть порушення роботи внутрішніх органів.

Чим можна замінити?

Якщо немає часу варити борщ або суп на бульйоні, можна обрати корисніші альтернативи:

Домашні супи-пюре

Вони готуються швидко, а зберігати їх можна до 3 днів.

Заморожені овочеві суміші

Вони варяться за 10–15 хвилин і містять більше вітамінів, ніж пакетовані продукти.

Суп у термосі

Його можна приготувати вдома і взяти з собою на роботу або навчання.

Чому швидкі супи треба виключити з раціону?

Дієтологи наголошують, що миттєві супи варто виключити з раціону або споживати їх вкрай рідко. Регулярне вживання таких продуктів може призвести до проблем зі шлунково-кишковим трактом, підвищення рівня холестерину та ожиріння.

Якщо ж часу обмаль, варто обрати натуральні продукти, які не містять синтетичних добавок. Здорове харчування не завжди вимагає багато зусиль, а ось шкідливі звички можуть коштувати дорого в майбутньому.

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