Назван худший гарнир для ужина. В списке - блюдо, которое любят украинцы

Популярное среди украинцев блюдо может негативно влиять на здоровье, если его есть в качестве гарнира на ужин.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, о каком блюде идет речь, и какие гарниры еще следует исключить из своего вечернего рациона.

Какие гарниры самые плохие для ужина

Жареный картофель

Это блюдо, которое любят многие украинцы, а кое-кто ест чуть ли не по несколько раз в неделю, может привести к набору веса и проблем с сердечно-сосудистой системой.

Употребление слишком большого количества картофеля, особенно жареного во фритюре или с добавлением жира и соли, может привести к побочным эффектам, таким как повышение уровня сахара в крови и артериального давления.

Чрезмерное употребление картофеля представляет большой риск для людей с диабетом или инсулинорезистентностью.

Картофель фри - популярный гарнир в рационе большинства людей. Но из-за добавления масла увеличивается калорийность дважды.

Употребление картофеля фри более двух раз в неделю ассоциировалось с более чем удвоенным риском смерти.

Белый рис

Важно знать, что рис не диетический продукт, ведь содержит 350 калорий в 100 г злака. Поэтому чрезмерное употребление может стать причиной набора лишнего веса.

По сравнению с коричневым рисом в белых сортах содержится меньше питательных веществ, таких как клетчатка, магний и витамины. К тому же белый рис сильно влияет и на гликемический индекс.

Белый рис - это то, что остается после шлифования зерна и удаления отрубей и зародышей. Благодаря этому он готовится быстрее и обеспечивает более длительный срок хранения. Это и объясняет, что белый рис содержит меньше питательных веществ, чем коричневый.

Макароны

Не стоит заправлять вечерние макароны жирными соусами, способными увеличить калорийность блюда втрое. Есть макароны с котлетой точно не стоит: мясо и другие белки перевариваются до 8-10 часов, а ночью желудок должен отдыхать.

Поэтому это только создаст излишний дискомфорт.

Цельнозерновые макароны являются лучшим вариантом благодаря высокому содержанию клетчатки - это поможет насытиться, поддержит здоровье пищеварения и снизит риск заболеваний.

Многие ошибочно считают макароны гарниром и заправляют их жирными соусами, чем вредят организму. Однако это отдельное блюдо.

Употребление макаронных изделий может дать вам энергию и наполниться важными питательными веществами, но чрезмерное употребление может нанести вред.

Каши быстрого приготовления

Часто готовится из предварительно отварного овса и может содержать добавленный сахар, консерванты или ароматизаторы. Проверьте этикетку, поскольку в некоторых сортах может быть слишком много таких добавок.

Такие каши способны мгновенно повысить уровень глюкозы в крови, в результате чего аппетит через короткое время разыграется с новой силой. Кроме этого, скачки глюкозы негативно влияют на работу поджелудочной железы и могут привести к диабету.

Кроме того, в таких кашах есть только перемолотые зерна, которые в процессе обработки потеряли полезные свойства.