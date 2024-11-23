Назван худший гарнир для ужина. В списке - блюдо, которое любят украинцы
Популярное среди украинцев блюдо может негативно влиять на здоровье, если его есть в качестве гарнира на ужин.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, о каком блюде идет речь, и какие гарниры еще следует исключить из своего вечернего рациона.
Какие гарниры самые плохие для ужина
Жареный картофель
Это блюдо, которое любят многие украинцы, а кое-кто ест чуть ли не по несколько раз в неделю, может привести к набору веса и проблем с сердечно-сосудистой системой.
Употребление слишком большого количества картофеля, особенно жареного во фритюре или с добавлением жира и соли, может привести к побочным эффектам, таким как повышение уровня сахара в крови и артериального давления.
Чрезмерное употребление картофеля представляет большой риск для людей с диабетом или инсулинорезистентностью.
Картофель фри - популярный гарнир в рационе большинства людей. Но из-за добавления масла увеличивается калорийность дважды.
Употребление картофеля фри более двух раз в неделю ассоциировалось с более чем удвоенным риском смерти.
Белый рис
Важно знать, что рис не диетический продукт, ведь содержит 350 калорий в 100 г злака. Поэтому чрезмерное употребление может стать причиной набора лишнего веса.
По сравнению с коричневым рисом в белых сортах содержится меньше питательных веществ, таких как клетчатка, магний и витамины. К тому же белый рис сильно влияет и на гликемический индекс.
Белый рис - это то, что остается после шлифования зерна и удаления отрубей и зародышей. Благодаря этому он готовится быстрее и обеспечивает более длительный срок хранения. Это и объясняет, что белый рис содержит меньше питательных веществ, чем коричневый.
Макароны
Не стоит заправлять вечерние макароны жирными соусами, способными увеличить калорийность блюда втрое. Есть макароны с котлетой точно не стоит: мясо и другие белки перевариваются до 8-10 часов, а ночью желудок должен отдыхать.
Поэтому это только создаст излишний дискомфорт.
Цельнозерновые макароны являются лучшим вариантом благодаря высокому содержанию клетчатки - это поможет насытиться, поддержит здоровье пищеварения и снизит риск заболеваний.
Многие ошибочно считают макароны гарниром и заправляют их жирными соусами, чем вредят организму. Однако это отдельное блюдо.
Употребление макаронных изделий может дать вам энергию и наполниться важными питательными веществами, но чрезмерное употребление может нанести вред.
Каши быстрого приготовления
Часто готовится из предварительно отварного овса и может содержать добавленный сахар, консерванты или ароматизаторы. Проверьте этикетку, поскольку в некоторых сортах может быть слишком много таких добавок.
Такие каши способны мгновенно повысить уровень глюкозы в крови, в результате чего аппетит через короткое время разыграется с новой силой. Кроме этого, скачки глюкозы негативно влияют на работу поджелудочной железы и могут привести к диабету.
Кроме того, в таких кашах есть только перемолотые зерна, которые в процессе обработки потеряли полезные свойства.
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При написании материала использовались следующие источники: сайт Health, Health Harvard и Eat This, Not That!
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