9 продуктов, в которых много сахара, а вы об этом не знали

Врач поделился некоторыми рисками для здоровья, связанными с чрезмерным потреблением сахара, и оказалось, что многие из нас могут потреблять гораздо больше, чем мы себе представляем. Это все потому, что во многих продуктах много добавленного сахара.

В каких 9 продуктах, о которых вы не знали, содержится значительное количество сахара, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram врача Рупи Ауджла.

Что нужно знать об употреблении сахара

Врач объяснил, что диета с высоким содержанием сахара может привести к нежелательному увеличению веса. В течение 30 лет потребление сахара связано с увеличением веса на 2,3 кг и увеличением талии на 2,2 см, а также с увеличением риска ожирения.

Но увеличение веса - не единственный риск. Высокое потребление сахара может способствовать развитию неалкогольной жировой болезни печени (НАЖХП), высокого кровяного давления, проблем с кишечником и даже плохого психического здоровья.

Хотя отказ от безалкогольных напитков и печенья может показаться хорошим началом, этого может быть недостаточно из-за скрытого сахара.

Девять продуктов, содержащих сахар

Хлеб

Хлеб, особенно обработанный белый хлеб, часто содержит большое количество сахара и не имеет пшеничного зерна, содержащегося в цельнозерновом или других сортах хлеба. Покупая хлеб, следует обратить внимание на список ингредиентов. Не все производители добавляют сахар, но приготовление собственного хлеба гарантирует, что вы точно знаете, сколько подсластителей содержится в вашей еде.

Приправы

Такие соусы, как кетчуп, соус для барбекю и шрирача, печально известны своим высоким содержанием сахара. В них содержится примерно 5 г сахара на столовую ложку.

Заправки для салатов

Салатные заправки часто содержат сахар, чтобы нейтрализовать остроту уксуса. Однако создать собственную заправку без сахара просто: смешайте две части оливкового масла с одной частью уксуса, приправьте солью и перцем и сбрызните на салат. Такие добавки, как горчица, чеснок или чуть-чуть натурального подсластителя, как мед, могут персонализировать вашу заправку.

Суп

Многие купленные в магазине супы, похожие на готовые блюда, имеют высокое содержание сахара. Приготовить суп дома просто, и с несметным количеством рецептов, доступных в Интернете, вы обязательно найдете тот, который порадует ваши вкусовые рецепторы. Обязательно проверьте этикетку содержимого добавленного сахара и выберите вариант с меньшим содержанием сахара, где это возможно.

Ароматизированный йогурт

Йогурт часто называют здоровой пищей из-за высокого содержания белка и полезных кишечных бактерий. Однако очень важно избегать тех, которые насыщены искусственными ароматизаторами. Вместо этого выбирайте нежирный греческий йогурт или обычный, добавляя собственные фрукты или мед для сладости, если хотите.

Хлопья

Хлопья - еще один продукт для завтрака, который часто содержит много сахара, включая, казалось бы, здоровые варианты, например купленная в магазине гранола. Доктор Ауджла предлагает заменить зерновые хлопья овсянкой, например кашей, усыпанной фруктами, орехами и семенами или выбрать соленый завтрак.

Фруктовый сок

Фруктовые соки могут содержать до 23 г сахара в стакан. Хотя они могут быть питательными, важно выбирать марки без добавления сахара.

Арахисовое масло

Ореховое масло, несомненно, вкусное, но более обработанные версии всегда уходят с сахаром.

Спортивные напитки

Неудивительно, что спортивные напитки напичканы сахаром. Чтобы зарядиться энергией, выпейте кофе без сахара или перекусите даже огурцом.