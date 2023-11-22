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Названы самые дорогие бренды мира. Лидер не меняется уже 11 лет!

Стали известны названия самых дорогих брендов мира (фото: pedalo.co.uk)
Автор: Василина Копытко

Самые дорогие бренды мира находятся в состоянии стагнации. Темпы роста общей стоимости компаний по топ-100 резко замедлились: с 16% в 2022 году до 5,7% в 2023-м. Таким образом, общая стоимость самых "крутых" брендов составляет сегодня около 3,3 трлн долларов.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на отчет аналитической компании Interbrand рассказывает, какие бренды сегодня самые дорогие и какие тенденции наблюдаются.

Топ-10 самых дорогих брендов мира

Рейтинг самых дорогих компаний уже 11-й год возглавляет Apple. Отмечается, что это первый бренд, стоимость которого превысила полтриллиона долларов.

В топ-10 брендов, которые больше всего повысили стоимость брендов входит Microsoft (+14%).

В этом году в список 100 самых "денежных" ворвался бренд Nespresso.

Общий рейтинг выглядит следующим образом:

  • Apple (502,7 млрд долларов)
  • Microsoft (316,7 млрд долларов)
  • Amazon (276,9 млрд долларов)
  • Google (260,3 млрд долларов)
  • Samsung (91,4 млрд долларов)
  • Toyota (64,5 млрд долларов)
  • Mercedes-Benz (61,4 млрд долларов)
  • Coca-Cola (58 млрд долларов)
  • Nike (53,8 млрд долларов)
  • BMW (51,2 млрд долларов)

Самые дорогие бренды мира (инфографика: interbrand.com)

По словам аналитиков, быстрее всего растет в стоимости Airbnb (№46), несмотря на то, что бренд вошел в список только в прошлом году.

Zara (№43) и Sephora (№97) являются "двумя звездами розничной торговли", стоимость бренда которых выросла на 10% и 15% соответственно.

В общем, говорят эксперты, наиболее активно развиваются сегодня компании лакшеры-сегмента (в частности Hermès, Dior, Prada, Tiffany и Burberry) и автомобильные бренды.

"Однако темпы роста Tesla самые медленные среди автомобильных брендов", - отмечают в Interbrand.

Раньше мы писали о том, сколько стоят самые дорогие автомобили в мире.

Недавно мы писали о том, что известный бренд заходит в Украину.

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