Откуда такие цены: названы ТОП-5 самых дорогих авто в истории

По-настоящему дорогие автомобили продаются не в автосалонах. Лучшие машины этого мира определяют на аукционах, где ценники с шестью нулями – нормальное дело. Мы расскажем про пятерку самых дорогих лотов последних лет и попробуем разобраться, почему все-таки они так ценятся коллекционерами.

Рынок ретротехники очень специфичен, и прежде всего потому, что на нем ходят астрономические по меркам обывателей суммы. Часть редчайших машин продаётся при личных контактах коллекционеров, которые обычно знакомы друг с другом и не нуждаются в посредниках. Есть и другой, более публичный канал – аукционы, как сугубо автомобильные, так и от аукционных домов, так сказать, широкого профиля.

Невероятно высокие цены объясняются многими причинами. Прежде всего, все лоты – это машины редкие и недешевые даже в год своего выпуска. Эксклюзивные и просто люксовые модели представительского класса, малотиражные спорткары, реальные гоночные болиды, да еще “настоянные” на протяжении полувека в теплых боксах и музейных залах – уже этого достаточно для прайса в десятки и сотни тысяч.

Добавляет цены и история конкретного автомобиля. Многими из таких лотов в разные годы владели чемпионы автоспорта, магнаты шоу- и автобизнеса, звезды кино и эстрады, политики, неравнодушные к истории крупные бизнесмены, известные коллекционеры. Есть и сами машины-звезды – например, участники легендарных гонок (даже не обязательно победители), участники исторических автошоу, авторитетных мероприятий типа Concours d'Elegance, Goowood Festival of Speed и подобных.

Ретроавтомобили такого класса как правило продаются в отличном аутентичном состоянии – или после авторской реставрации, или в хорошем “сохране”. Особый спрос имеют экземпляры, которые не ходят по рукам, а подолгу пребывают у одного владельца или вообще по полвека не показываются на публике. Важно наличие документов, совпадение номеров кузова и двигателя с теми, которые были получены машиной на конвейере, желательно наличие максимального количества заводских деталей. Естественно, автомобиль, который торгуют за сотни тысяч и миллионы долларов, должен быть работоспособным. Степень его аутентичности также должна быть подтверждена экспертами высокого уровня с признанным в кругах коллекционеров авторитетом.

Учитывая вышесказанное, неудивительно, что в первую десятку самых дорогих ретроавто входит узкий круг брендов: Ferrari, Mercedes, Aston Martin, Jaguar, McLaren, Alfa Romeo, Duesenberg.

Ferrari 290 MM 1956 года

$28 050 000

Да, были времена, когда не самая крупная компания могла сконструировать суперсовременный автомобиль фактически для одного-двух соревнований. Буквы ММ в названии означают Mille Miglia – 1600-километровую гонку по дорогам Италии, которая была, пожалуй, ключевым стартом в тогдашнем чемпионате марок – гонках на выносливость среди спорткаров и машин Gran Turismo. У Ferrari 290 MM под капотом V12 мощностью 320 л.с. Как и планировалось, в результате серии стартов модель принесла своей марке победу в чемпионате 1956 г. Всего построили четыре таких машины, на сегодня известно как минимум про еще одну, и ее купили не намного дешевле – за 22 млн долларов.

Mercedes-Benz W196 1954 года

$29 600 000

Болид Formula 1 (версия с открытыми колесами), который участвовал в двух чемпионатах мира, в 1954 и 1955 гг. Модель, выпущенная в 15-ти экземплярах, победила в 9 из 12 гонок. Спортивная карьера Mercedes-Benz W196 оборвалась не по его вине. В июне 1955-го другой гоночный Mercedes-Benz, модели 300 SLR, вылетел с трассы Ле-Мана и стал причиной гибели 83-х зрителей. Mercedes тогда объявил о своем уходе из автоспорта, вернувшись в гонки только через тридцать лет. Судя по повреждениям на корпусе, данный экземпляр участвовал в заездах.

Ferrari 335 Sport Scaglietti 1957 года

$35 711 359

Один из четырех экземпляров, выпущенных для соревнований Чемпионата спорткаров. Машина, имея 4,0-литровый V12, успешно выступала в Ле-Мане, на Mille Miglia и в других гонках. Обозреватели отмечают ее вклад в победу Ferrari в Кубке конструкторов. Машина участвовала в чемпионате всего лишь год, поскольку в 1958-м, после трагиеского происшествия на Mille Miglia с одной из Ferrari 335 Sport Scaglietti, регламент чемпионата ограничил объем двигателя 3-я литрами. В итоге все четыре экземпляра продолжили свою спортивную жизнь на американском континенте. По некоторым данным, нынешний владелец уникального Ferrari – некто из наиболее высокооплачиваемых футболистов мира.

Ferrari 250 GTO 1962 года

$51 700 000

Одна из машин этой модели на конец 2023 года носит статус второго по стоимости ретроавтомобиля мира. Гоночный болид класса GT ( World Sportscar Championship ), участник 24-часового марафона "Ле-Ман" 1962 г. от самой Scuderia Ferrari. В 1974–1985 годах машина провела в одной американской коллекции, а последние 38 лет находилась в другом собрании, тоже за океаном. Нынешний владелец самого дорогого экземпляра не раскрывается. За два года в Модене собрали 37 машин, в США 250 GTO тогда стоила 18 тысяч долларов. Кроме машины за 51 млн долларов, в первую десятку самых дорогих ретрокаров попадают еще два других авто этой модели, немного подешевле.

Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe 1955 года

$142 000 000

Автомобиль, который просто не может стоить дешевле каких-то прочих, поскольку он соткан из исторически значимых явлений и уникальностей. Итак, после упомянутой выше страшной аварии в Ле-Мане 1955 года, когда Mercedes решил уйти из автоспорта, у него осталось девять теперь не нужных шасси великолепного болида 300 SLR. Над двумя из них решили поэкспериментировать, скрестив с серийным красавцем 300 SL “Крыло чайки”. Получилась супермодная, продвинутая внешне машина с характеристиками гоночного болида, но со всеми дорожными атрибутами и допусками. В серию, даже в мелкую, такой суперкар не пошел, но чтобы не пропадать добру, тогдашний главный конструктор компании Рудольф Уленгаут сделал один из этих двух прототипов своим разъездным автомобилем. Согласитесь, со 290 км/ч “максималки” конструктору “Мерседесов” и сегодня было бы не стыдно появиться в любом, самом благородном обществе. В знак благодарности инженеру за сохранение уникального прототипа история сохранила его имя в прозвище раритета: Uhlenhaut Coupe.

Если коротко

В общем, ничего удивительного: среди самых дорогих ретромашин наших дней – самые дорогие автомобили своего времени. Их выдающиеся технические характеристики сегодня мало кого волнуют, куда важнее их причастность к памятным для фанатов автомобилизма событиям. Хотя, как ни крути, не будь они вершиной конструкторской мысли, к тем давним событиям они так бы и не были допущены.



