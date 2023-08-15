Просто выбросите обувь. Эти ошибки испортят кроссовки во время стирки

Большинство людей стирают кроссовки в машинке. Однако мало кто придерживается рекомендаций правильной стирки. После чего обувь портится и ее можно выбрасывать в помойку.

О распространенных ошибках при стирке кроссовок - читайте в материале Styler.

Неправильный режим

Когда нужно постирать обувь, то в идеале следует отдавать предпочтение только режиму "обувь". Если такового в стиральной машине нет, то подойдет "деликатный" или "джинсы". Также важен режим отжима, который не должен превышать 800 оборотов. Лучше всего установить 600.

Слишком высока температура

Максимальная температура для стирки такой обуви - 40 градусов. Более высокая температура может испортить кроссовки, ниже - будет неэффективной.

Не проверять обувь перед стиркой

В первую очередь нужно проверить, не отклеилась ли подошва. Если возникла такая ситуация, лучше постирать кроссовки вручную, чтобы еще больше не испортить обувь.

Использование сушильной машины

Если не хотите испортить выстиранную обувь, то ни в коем случае не кладите ее в сушильную машину. Все потому, что высокая температура может деформировать кроссовки.

Оптимальная для сушки температура - комнатная, около 20 градусов. Внутрь обуви можно положить бумагу. Это могут быть салфетки, бумажные или хлопчатобумажные полотенца. Однако точно не газеты: типографская краска может загрязнить кроссовки.

Как подготовить обувь к стирке

Перед загрузкой кроссовок в стиральную машину нужно: