Названы наши украинские продукты, которые делают нас устойчивыми к болезням

Зимние ягоды делают нас непобедимыми и устойчивыми к болезням. К ним относятся калина, барбарис, шиповник.

О том, чем же так полезны эти продукты рассказала известный диетолог Оксана Скиталинская на своей Facebook-странице.

Почему зимние ягоды полезны

Нутрициолог напомнила, что после морозов эти ягоды накапливают в себе наибольшую концентрацию антиоксидантов, биологически активных веществ, которые уменьшают воспалительные процессы, связаны с менее активным зимним образом жизни, хроническим стрессом, уменьшают разрушительные последствия вредной пищи, обладают антираковым действием, способствуют восстановлению всех клеток, положительно влияют на работу иммунной и нервной систем.

Чем полезна калина

Она очень богата естественным, легкоусвояемым витамином С, при стрессах разного рода помогает организму адаптироваться и не "сломаться".

Калина - это источник кверцитина, цинка, селена и некоторых аминокислот, которые влияют на синтез гормонов, в частности гормонов щитовидной железы и надпочечников, уменьшают повреждение коры надпочечников, возникающее при длительном стрессе.

Она нормализует работу сердца, оказывает противоотечное и противовирусное действие. За счет дубильных веществ, горечи, органических кислот - улучшает пищеварение и усвоение пищи.

Зимние ягоды очень полезны для здоровья (фото: facebook.com/O.Skytalinska)

Ягода богата пектинами и фитогстеринами.

Скиталинская напомнила, что пектины – это естественный "детокс", поглощающий все вредное и токсичное.

Фитостерины предотвращают образование атеросклеротических "бляшек" и налипание их на сосуды.

Шиповник - это наш аналог китайского зеленого чая, но даже лучше.

В шиповнике как и в чае, много разных катехинов (одного из самых ценных компонентов чая). А еще много витамина С, поддерживающего синтез очень важного белка – коллагена (а это здоровые сосуды, уменьшенный риск их разрывов).

Настой из шиповника нормализует уровень холестрина, улучшает образование и выделение желчи, усвоение жирорастворимых витаминов, активирует восстановление поврежденных клеток, стимулирует сопротивляемость организма к неблагоприятным факторам внешней среды.

Барбарис, как и предыдущие ягоды, также богат витамином С пектинами, антоцианами и каротиноидами (поэтому и все они имеют красный цвет).

Он содержит вещество берберин, которое замедляет развитие атеросклероза и образование атеросклеротических бляшек, питает кишечные бактерии, производящие противовоспалительные и противораковые вещества.

Именно противораковая активность берберина хорошо изучена (воздействует на многие виды рака: меланома, лейкемия, глиобластома, рак кишечника, печени и другие).

Для получения пользы достаточно горсть плодов помыть, растолочь и залить горячей водой (в приблизительной пропорции 1:5), дать настояться до охлаждения воды. Процедить и употреблять несколько раз в день по полстакана-стакана.