Ось що трапиться з вами, якщо часто їсти рисову кашу

Часте вживання рису може призвести до проблем зі здоров'ям у людей з високим рівнем холестерину, що є фактором ризику розвитку серцево-судинних хвороб.

Про це повідомила доктор Люсія Гарсіа, пише Quora .

До підвищення холестерину призводять не жири, а вуглеводи

За словами лікаря, протягом десятиліть багато експертів в галузі охорони здоров'я рекомендували людям з високим рівнем холестерину скоротити споживання насичених жирів.

Однак багато нових досліджень доводять, що людям з високим рівнем холестерину необхідно скоротити споживання вуглеводів, а не насичених жирів.

Надлишкові вуглеводи перетворюються на глюкозу в організмі і всмоктуються в кровотік, що призводить до високого рівня цукру в крові, високого рівня ліпідів в крові і високого рівня холестерину.

Не тільки рис

Доктор пише, посилаючись на клінічні дослідження, що більш здоровою дієтою є дієта з низьким вмістом вуглеводів, а не дієта з низьким вмістом насичених жирів.

Тому людям з підвищеним рівнем холестерину необхідно обмежити споживання продуктів з високим вмістом вуглеводів, таких як: