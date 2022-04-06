Ось що трапиться з вами, якщо часто їсти рисову кашу
Часте вживання рису може призвести до проблем зі здоров'ям у людей з високим рівнем холестерину, що є фактором ризику розвитку серцево-судинних хвороб.
Про це повідомила доктор Люсія Гарсіа, пише Quora.
До підвищення холестерину призводять не жири, а вуглеводи
За словами лікаря, протягом десятиліть багато експертів в галузі охорони здоров'я рекомендували людям з високим рівнем холестерину скоротити споживання насичених жирів.
Однак багато нових досліджень доводять, що людям з високим рівнем холестерину необхідно скоротити споживання вуглеводів, а не насичених жирів.
Надлишкові вуглеводи перетворюються на глюкозу в організмі і всмоктуються в кровотік, що призводить до високого рівня цукру в крові, високого рівня ліпідів в крові і високого рівня холестерину.
Не тільки рис
Доктор пише, посилаючись на клінічні дослідження, що більш здоровою дієтою є дієта з низьким вмістом вуглеводів, а не дієта з низьким вмістом насичених жирів.
Тому людям з підвищеним рівнем холестерину необхідно обмежити споживання продуктів з високим вмістом вуглеводів, таких як:
- рис,
- пшениця,
- хліб,
- локшина,
- печиво,
- кукурудза,
- вівса,
- картопля,
- макарони,
- банани і т. д.
Раніше лікар розповіла, що станеться, якщо часто вживати в їжу сиру цибулю.
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