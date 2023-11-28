6 экономных способов согреться в "собачий холод"

В Украину пришла настоящая зима и кроме обильных снегопадов, большинство областей накрыло первыми морозами. При этом счета за отопление и электричество высоки, а хочется согреться как можно быстрее.

Какие простые шесть способов позволят вам согреться в холода, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Британский кардиологический фонд.

Одевайтесь слоями

Носить много слоев одежды, а не один толстый предмет одежды - это разумный способ согреться зимой. Базовые слои, такие как терможилеты или топы с длинными рукавами, довольно недороги и могут хорошо удерживать тепло. Обратите внимание на одежду из шерсти, хлопка или ворсистой ткани.

"Одевайтесь слоями, даже внутри помещения. Купите пару хороших теплых тапочек и носите с ними носки. Убедитесь, что вы сменили одеяла на зимние и ваша пижама теплая", - советуют британцы.

Не допускайте сквозняков и обогревайте помещение

Постарайтесь заблокировать все места в вашем доме, где особенно дует сквозняк, в том числе вокруг оконных рам, замочных скважин и под дверями. Днем держите шторы открытыми, чтобы впустить тепло и свет, а закрывайте их до наступления темноты, чтобы не потерять тепло.

Подходите с умом к отоплению

Если вам беспокоит стоимость отопления, то будьте избирательные в выборе способа обогрева вашего дома. Например, обогревайте одну комнату, в которой вы проводите большую часть времени.

Постарайтесь, чтобы комната, в которой вы проводите большую часть времени (гостиная или спальня), нагревалась как минимум до 18 градусов, если это возможно. Не забудьте выключить радиаторы в коридорах или комнатах, которые не используются, и закрыть двери, чтобы удерживать тепло в определенных местах.

Отапливайте только те участки дома, которые вам нужны. Например, вы можете включить отопление в своей спальне непосредственно перед сном. Вы также можете использовать грелку или электрическое одеяло, чтобы согреться ночью.

Готовьте согревающую еду и напитки

Здоровое сбалансированное питание, включающее не менее пяти порций фруктов и овощей в день, может помочь вашей иммунной системе хорошо работать зимой. Регулярно пейте горячие напитки, ешьте горячую еду, например, каши, супы и тушеные блюда, чтобы согреться.

Помните, что замороженные или консервированные фрукты и овощи (если в них не добавлена соль или сахар) так же полезны, как и свежие, и могут быть более доступны, если зимой они несезонные.

Если вы пытаетесь сократить расходы на электроэнергию, использование мультиварки, микроволновой печи или фритюрницы, может помочь вам сократить расходы на приготовление пищи.

Двигайтесь

Сохраняйте как можно более активный образ жизни, чтобы улучшить кровообращение. Двигайтесь хотя бы раз в час и избегайте длительного сидения на месте. Даже легкие физические упражнения помогут согреться. Когда вы садитесь, поднимайте ноги вверх, так как ближе к земле холоднее всего.

Проверьте, какую поддержку вы можете получить

Вы можете иметь право на определенные льготы, которые могут помочь снизить расходы на отопление и электроэнергию зимой. Выясните, на какие скидки или субсидии у вас есть право.