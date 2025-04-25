Противовоспалительный чай №1, который укрепляет иммунитет и защищает печень

Чай из солодки - это не только вкусный, но и полезный напиток, который имеет много преимуществ для здоровья. Солодка, или лакрица, известна своими противовоспалительными, антисептическими и укрепляющими свойствами.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple .

Преимущества чая от боли в горле

Диетолог Дженнифер Паллиан рассказала, что корень солодки обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами, которые могут успокоить симптомы боли в горле.

Обычно корень солодки является обычным ингредиентом купленных в магазине чайных смесей, предназначенных для лечения боли в горле.

Все из-за глицирризина или глицирризиновой кислоты - соединения, содержащегося в корне солодки. Когда вы пьете чай из солодки, кишечные бактерии расщепляют глицирризин на различные компоненты, которые помогают обеспечить противовоспалительное и антибактериальное действие растения.

Глицирризин обладает антибактериальными свойствами широкого спектра, поскольку он может повреждать мембраны бактерий и блокировать ферменты, то есть белки, которые запускают химические реакции. Он также укрепляет иммунную систему, помогая организму эффективнее очищаться от инфекций.

Как и любой другой чай, он может оказать дополнительное облегчение, успокоив раздражение в горле.

Помимо облегчения боли в горле, этот чай регулирует микробиом кишечника, тем самым поддерживая здоровье пищеварения и иммунную систему. Также было показано, что он содержит соединения, которые помогают защитить печень.

Какой на вкус чая из солодки

Глицирризин примерно в 50 раз слаще сахара, что придает солодковому чаю естественный сладкий земляной вкус. Вкус также похож на анис или фенхель, которые нравятся не всем.

Чтобы сбалансировать более земные ноты, попробуйте смешать чай из солодки с мятой, имбирем, лимоном или небольшим количеством меда - все они обладают успокаивающим или противомикробным действием.

Недостатки чая

Употребление большого количества чая из корня солодки может привести к таким проблемам, как гипертония (высокое кровяное давление) и гипокалиемия (низкое содержание калия).

Риск может быть выше, если у вас имеется гипертония, болезнь почек, сердечная болезнь или электролитный дисбаланс, или если вы принимаете такие лекарства, как диуретики или стероиды.