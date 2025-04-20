В Украине начался сезон клещей: как уберечься от укусов и серьезных болезней
С наступлением тепла в Украине активизировались клещи - опасные паразиты, которые переносят возбудителей инфекционных заболеваний. Медики предостерегают: даже один укус может привести к серьезным осложнениям.
РБК-Украина со ссылкой на Черкасский областной центр контроля и профилактики болезней (ЦКПХ) и Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА) рассказывает, чем опасны клещи и как уберечься от них.
Укусы клещей могут привести к осложнениям в виде болезни Лайма, энцефалита или туляремии. В Черкасской области уже зафиксированы случаи заражения, а сезон только начинается.
Теплая зима - ранний старт для клещей
Как сообщила заведующая санитарно-карантинного отдела Черкасского областного центра контроля и профилактики болезней Людмила Кравченко, в этом году клещи стали активными еще зимой. Основная причина - аномально теплые погодные условия.
"Если температура зимой не опускается ниже -10°C или снижается лишь на короткое время, клещи не погибают. Это позволяет им раньше размножаться и активизироваться", - объясняет Кравченко.
Обычно пик активности приходится на май-июнь и сентябрь-октябрь. Однако в этом году первые обращения к врачам с симптомами инфекций, передающихся через укусы клещей, зафиксировали уже в начале года.
В Черкасской области - уже 13 случаев болезни Лайма
По состоянию на апрель 2025 года в области обнаружили 13 случаев болезни Лайма. Вероятно, заражение произошло еще в конце 2024 года, но из-за длительного инкубационного периода симптомы проявились позже.
"После укуса клеща можно доставить его в наш Центр для исследования на наличие возбудителя Лайм-боррелиоза", - рассказал фельдшер-лаборант лаборатории особо опасных инфекций Центра Владимир Гончар.
В регионе работает специальная группа наблюдения, которая выезжает в общины, отлавливает клещей и исследует их на инфицированность.
Киевские врачи тоже бьют тревогу
Директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург предостерегает: укусы иксодовых клещей могут вызвать ряд опасных болезней, поражающих центральную нервную систему и внутренние органы.
"Эти болезни могут привести к инвалидности или даже смерти. Поэтому чрезвычайно важно предотвращать укусы и знать, как действовать, если это все-таки произошло", - подчеркивает Гинзбург.
Она напоминает, что клещи чаще всего встречаются в парках, лесопарках, среди опавших листьев, сухостоя и густых кустарников.
Как уберечься от клещей
Медики советуют придерживаться простых, но эффективных правил:
- одежда - светлая одежда с длинными рукавами, плотно прилегающая к телу, обязательно - головной убор;
- осмотры - каждые 1,5-2 часа проверяйте себя, детей и домашних животных во время прогулки, а также после нее, особое внимание обращайте на участки тела, где клещи чаще всего прикрепляются: подмышки, пах, шея, за ушами, линия волосяного покрова;
- место отдыха - для привала очищайте участок от травы, веток и листьев в радиусе 20-25 метров;
- обработка одежды - после прогулки одежду нужно постирать и погладить, ведь просто вытряхнуть - недостаточно.
Что делать, если клещ присосался
Если клещ все же укусил, медики советуют:
- не медлить - обратитесь в ближайший травмпункт;
- удалите самостоятельно - захватите клеща пинцетом или ниткой как можно ближе к коже, вытяните его плавным вращательным движением;
- обработайте место укуса - используйте йод, спирт или антисептик;
- следите за симптомами - в течение следующего месяца наблюдайте за самочувствием: температура, покраснение, отеки - повод немедленно обратиться к врачу;
- сдайте анализ - через три недели после укуса стоит проверить кровь на антитела к боррелиозу, даже если симптомов нет.
Помните: заболевания, которые переносят клещи, могут длительное время оставаться бессимптомными. Своевременное обращение к врачу и профилактика - лучший способ уберечь здоровье.
Ранее РБК-Украина писало, что в Украине начался сезон активности клещей, который обычно длится с марта до ноября, с пиками в мае-июне и сентябре-октябре. Минздрав Украины подчеркивает необходимость соблюдения мер безопасности во время пребывания на природе.
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