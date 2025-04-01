Клещи атакуют: когда начинается сезон и как защититься

Ежегодно в Украине около 20 тысяч человек обращаются за медицинской помощью из-за укусов клещей. Министерство здравоохранения предупреждает о риске заражения опасными болезнями и призывает граждан быть осторожными во время пребывания на природе.

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Когда сезон клещей

Сезон активности клещей обычно начинается в марте-апреле, а наибольшее количество укусов фиксируется в мае и июне. Осенью, в сентябре-октябре, эти паразиты остаются опасными, однако в ноябре их активность постепенно снижается из-за холода. В то же время в связи с глобальным потеплением, клещей можно встретить даже зимой, вне их привычного периода питания.

Эти членистоногие обитают в лесах, парках, высокой траве, а также на приусадебных участках. Они незаметно ожидают жертву, зацепившись за траву или ветки, и при контакте переползают на тело человека или животного.

Опасность клещей

Кроме неприятных укусов, клещи могут переносить опасные инфекции. Самые распространенные из них - болезнь Лайма, которая поражает нервную систему, суставы и сердце, а также клещевой энцефалит, который способен вызвать серьезные неврологические осложнения, включая паралич.

Что делать, если вас укусил клещ

В первую очередь, если вас укусил клещ, рекомендуется обратиться к врачу, однако если такой возможности нет, стоит воспользоваться специальным устройством - клещесмыком.

Удалять паразита нужно осторожно, избегая резких движений. Нельзя использовать масло, спирт или другие вещества для "удушения" клеща, поскольку это может привести к попаданию инфекции в кровь.

После удаления клеща место укуса необходимо обработать антисептиком и тщательно вымыть руки.

В течение 30 дней следует наблюдать за состоянием здоровья: насторожить должны покраснение кожи в месте укуса, повышенная температура, головная боль, боль в мышцах или суставах. В случае появления таких симптомов следует немедленно обратиться к врачу.

Медики также отмечают, что сдавать клеща на анализ не обязательно, ведь наличие боррелий в нем не гарантирует заражения человека, так же как их отсутствие не исключает риска инфицирования.

Чтобы минимизировать риск укуса, рекомендуется носить светлую закрытую одежду, использовать средства от клещей и тщательно проверять тело после прогулок на природе.