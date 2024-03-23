Названа главная ошибка огородников при посеве семян, о которой мало кто догадывается

По словам женщины, этот совет помог ей экономить не только деньги, но еще и время. Когда она начинала заниматься садоводством, то, как и многие дачники, решила проращивать семена в специальных торфяных гранулах.

Производители обещают, что такие гранулы помогают быстро и просто вырастить рассаду. Поэтому торфяные "мешочки", которые якобы должны увеличиться со временем, постоянно рекламируются.

Впрочем, ничего полезного в торфяных гранулах блогерша не нашла. Как оказалось, проращивать в них семена - большая ошибка. На то есть несколько причин:

размеров торфяного мешочка не хватит на то, чтобы там сформировалась мощная корневая система рассады

вам придется пересаживать ростки и тратить на это лишнее время

мешочки, которые якобы "рассасываются" со временем, на самом деле никуда не исчезают, корни путаются в нитках и хуже растут

материал, из которого делают торфяные гранулы, вредит окружающей среде, ведь он не разлагается.

Именно поэтому блогерша призывает дачников и огородников отказаться от этой ошибки. Проращивать семена лучше в простых контейнерах, даже если они из пластика, ведь вы сможете использовать их много лет подряд.

Кроме этого, обратите внимание на обычные картонные коробки для яиц. Не стоит тратить деньги на модные и неэффективные лайфхаки, считает блогерша, ведь вы всегда можете проращивать рассаду "по старинке".