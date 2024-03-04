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Как быстро прорастить семена: эти советы станут гарантией невероятного урожая

Понедельник 04 марта 2024 19:06
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Как быстро прорастить семена: эти советы станут гарантией невероятного урожая Как вырастить рассаду (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Уже начался сезон рассады, поэтому дачники и огородники начали сеять семена. Иногда бывает и так, что рассада растет очень плохо и быстро вянет. Но существуют 3 простых совета, благодаря которым семена точно прорастут и дадут огромный урожай.

Как быстро проросить рассаду, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, появившееся на YouTube-канале "Наша дача".

Как проращивать семена, чтобы был большой урожай

Перед тем, как сеять семена на рассаду, позаботьтесь, чтобы все условия, которые будут гарантировать вам всходы, были соблюдены. Существует 3 важных момента.

Достаточное количество влаги. Ядро семян находится внутри, поэтому очень важно, чтобы наружная оболочка не только размягчилась. "Напиться" водой должно и само ядро. Иногда бывает так, что семена не дают ростков, ведь банально пересыхают. Не стоит разводить "болото", но не жалейте воды.

Какие растения сажать на рассаду в марте (фото: freepik.com)

Как правильно выращивать рассаду (фото: freepik.com)

Температурный режим. После посева необходимо создать оптимальные показатели температур для всех растений. Этот фактор оказывает большое влияние на "дружество" востока. Создайте "температурный коридор" - держите показатели на уровне от 20 до 25-27 градусов. Лучший вариант - стабильная температура на уровне 22-25 градусов.

Состав почвы. Важно помнить, что семена нужно сеять в рыхлую и структурированную почву, она не должна быть плотной. Слабые росточки никак не "пробьются" на поверхность, если семена будут находиться слишком глубоко, а земля будет твердой.

Что посадить в марте (фото: freepik.com)

Как правильно поливать рассаду (фото: freepik.com)

Именно поэтому подготовьтесь к выращиванию рассады заранее. Не жалейте сил и времени, ведь именно так вы сможете похвастаться не только прекрасной рассадой, но и огромным урожаем.

Напомним, ранее уже стало известно, что сажать на рассаду в марте.

Кроме того, недавно мы рассказывали, где нужно хранить морковь.

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