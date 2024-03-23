Названо головну помилку городників при посіві насіння, про яку мало хто здогадується

За словами жінки, ця порада допомогла їй економити не лише гроші, а ще й час. Коли вона починала займатися садівництвом, то, як і багато дачників, вирішила пророщувати насіння у спеціальних торф'яних гранулах.

Виробники обіцяють, що такі гранули допомагають швидко та просто виростити розсаду. Тому торф'яні "мішечки", які нібито мають збільшитися з часом, постійно рекламуються.

Втім, нічого корисного у торф'яних гранулах блогерка не знайшла. Як виявилося, пророщувати в них насіння – велика помилка. На те є декілька причин:

розмірів торф'яного мішечка не вистачить на те, щоб там сформувалася потужна коренева система розсади

вам доведеться пересаджувати паростки і витрачати на цей зайвий час

мішечки, які нібито "розсмоктуються" з часом, насправді нікуди не зникають, коріння плутається в нитках і гірше росте

матеріал, з якого виготовляють торф'яні гранули, шкодить навколишньому середовищу, адже він не розкладається.

Саме тому блогерка закликає дачників та городників відмовитися від цієї помилки. Пророщувати насіння краще в простих контейнерах, навіть якщо вони з пластику, адже ви зможете використовувати їх багато років поспіль.

Окрім цього, зверніть увагу на звичайні картонні коробки для яєць. Не варто витрачати гроші на модні та неефективні лайфхаки, вважає блогерка, адже ви завжди можете пророщувати розсаду "по-старому".