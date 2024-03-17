Неприятный запах из стиральной машинки навсегда уйдет благодаря этому копеечному лайфхаку

Многие сталкиваются с тем, что со временем стиральная машинка начинает неприятно пахнуть внутри. И эта вонь переходит на вещи после стирки, что едва ли приносит хорошее настроение. Впрочем, убрать неприятный запах из стиралки очень легко, копеечный лайфхак раскрыла блогерша Керри Стедман.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым женщина поделилась в Instagram .

Как убрать неприятный запах из стиральной машинки

Блогерша советует попробовать бюджетный лайфхак. Для него вам пригодятся всего две вещи: лимон и немного зубной пасты.

Просто разрежьте цитрус пополам, каждую половинку намажьте зубной пастой. Предварительно уберите из лимона все косточки.

Затем блогерша советует бросить цитрус с пастой в барабан стиральной машинки и включить режим быстрой стирки.

"Зубная паста немного абразивна и помогает удалить плесень, а кислота в лимонном соке обладает природными антибактериальными свойствами и отлично удаляет грязь и бактерии", - утверждает женщина.

Блогерша уверяет, что машинка станет чистой и будет приятно пахнуть после такой очистки. По ее словам, благодаря такому лайфхаку можно экономить на специальных чистящих средствах для стиралок.

Воняет стиральная машинка - блогерша показала на видео, что делать

Как реагирует сеть

Лайфхак блогерши оценили в сети. В прочем, некоторые пользователи отметили, что подобный метод может навредить стиральной машинке. Поэтому юзеры советуют проконсультироваться со специалистами. Также они пишут: