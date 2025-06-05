Яблок в Украине будет вдвое меньше: какие регионы потеряли урожай и что будет с ценами

Весенние заморозки ударили по украинским садам так сильно, что в отдельных регионах урожай яблок в этом году может быть близким к нулю.

Потеря урожая: почему украинцы могут остаться без яблок

Основная причина низкого урожая - весенние заморозки, которые уничтожили цвет еще в начале сезона. Но были и более поздние заморозки, которые ударили по уже завязанным плодам. К этому добавилось засушливое лето 2024 года - именно тогда формировались плодовые почки на этот сезон.

"Часть сортов просто не цвели в этом году. Не из-за заморозков, а потому, что не заложили плодовые почки из-за засухи в прошлом году. На значительной части территорий урожая не будет или он будет очень маленький. Например, в Черкасской области ситуация критическая - фактически 99% урожая погибло", - сообщил ученый.

Картина с будущим урожаем пестрая: от нуля до половины прошлогодних показателей. Даже в пределах одного хозяйства ситуация может отличаться кардинально. Как рассказал Бублик, на опытной станции в Винницкой области одна часть садов почти полностью потеряла урожай, а на другой - в нескольких километрах - яблони имеют завязь на 40-50% от нормы.

"Это очень пестрая картина: на коротком расстоянии - два совершенно разных результата", - отметил Бублик.

Худшая ситуация - на севере и востоке

В Сумской и Черниговской области повреждения достигают 80-90%, местами - и 100%. Урожай здесь будет разве что символический.

"Это будут единичные плоды, может, ряд-два с гектара. И то не везде", - отметил Бублик.

В Харьковской области ситуация еще хуже: второй год подряд регион почти полностью без яблок. На Краснокутской опытной станции, по словам ученого, повреждено 100% насаждений. В южных областях нет достаточных наблюдений, но ситуация там не намного лучше.

"В целом по Украине, если будет 50-60% урожая яблок от прошлогоднего, - это будет хорошо. Но об окончательных показателях еще говорить рано, поскольку урожай еще может побить град или уничтожить вредители", - говорит Бублик.

Урожай яблок будет вдвое меньше, чем в прошлом году (фото: Freepik)

Подорожают ли яблоки

Из-за низкого урожая стоимость яблок вырастет, но насколько именно это также будет зависеть от импорта плодов и урожайности за рубежом.

"Цена точно будет высокой. Насколько - будет зависеть от того, когда и как будут реализовывать продукцию. Но дешевых яблок точно не будет", - предупреждает специалист.

Бублик также объясняет, что даже когда урожай потерян, сады нуждаются в уходе. Если этого не сделать, вредители и болезни нанесут еще больший ущерб - уже в следующем году.

"Обработка обязательна, даже если кажется, что нечего спасать. Потому что это инвестиция в урожай следующего года", - подчеркивает Бублик.

На высокую стоимость повлияет и то, что часть плодов нужно будет заложить в холодильники на хранение, тогда на формирование цены еще повлияет стоимость электроэнергии. Часть поврежденных плодов садоводы смогут сдать на производство сока, прогнозируемая стоимость за 1 кг - 7 гривен, это значительно выше, чем в предыдущие годы. Какой будет цена в розницу, эксперты пока не уточняют.