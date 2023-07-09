Названы 8 продуктов, которые разогревать категорически нельзя: список

Вчерашняя еда из холодильника кажется нам неплохим вариантом для обеда или ужина, ведь просто разогрев ее, не придется провести час на кухне по приготовлению. Однако разогревать некоторые продукты может быть опасно для здоровья.

Грибы и яйца

Богатые клетчаткой и витаминами грибы и яйца можно есть жареными или вареными. Однако эти продукты содержат белок, который при подогреве разрушается, что может привести к расстройству пищеварения.

Курица

Если у вас осталась курица лучше съесть ее холодной. Повторное нагревание блюда с таким мясом приводит к замедлению пищеварения и гастрита.

Картофель и рис

Эти популярные гарниры при разогреве могут стать причиной развития ботулизма и других бактериальных болезней. Такой риск связан с разложением крахмала в картофеле и размножением бактерий в рисе.

Морепродукты

Такие продукты следует хранить в морозильной камере, а затем готовить и сразу съедать. Если морепродукты остаются при комнатной температуре или в холодильнике, у них могут развиваться бактерии, которые приведут к пищевому отравлению.

Свекла и шпинат

Повторная термическая обработка свеклы, шпината и сельдерея не только разрушает ценные витамины, но и приводит к выработке токсинов, которые могут вызвать отравление. Дело в том, что в этих продуктах содержатся в них нитраты, которые при разогреве проявляют свои канцерогенные свойства.