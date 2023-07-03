Как выбрать качественное и безопасное мороженое: действенные советы
Мороженое - это любимый десерт взрослых и детей, который тает во рту и всегда радует. Однако не все виды лакомства полезны для здоровья и положительно влияют на организм.
О том, как выбрать качественное и безопасное мороженое, рассказала иммунолог Даша Литовченко в своем Instagram.
Вид мороженого
По словам эксперта, чем меньше наполнителей и разных вкусовых добавок, тем лучше. Она рекомендует выбирать белый пломбир.
Содержание жира в продукте
По содержанию жира мороженое делят на:
- молочное (0,5-7,5% жира)
- сливочное (8,0-11,5% жира)
- пломбир (12-20% жира)
Эксперт по здоровому образу жизни отмечает, что чем мороженое жирнее, тем лучше оно по вкусу.
Состав десерта
Также стоит обратить внимание на состав и помогут здесь Государственные стандарты Украины (ДСТУ).
ДСТУ 4733:2007 - мороженое молочное, сливочное, пломбир. Такое мороженое изготовлено исключительно из молока и продуктов его переработки. Этот десерт будет полностью безопасен для здоровья.
ДСТУ 4735:2007 - мороженое с комбинированным составом сырья. Вот здесь может быть замена молочного сырья на растительные жиры - кокосовое и пальмовое масла). Кокосовое масло много обрабатывают - горячий отжим и рафинирование, которые разрушают питательные вещества. Такое мороженое лучше не покупать.
Также очень часто в разные глазури для десерта обычно что-то добавляют - растительные жиры и т. д. Поэтому самый лучший вариант это покупать пломбир на вес и добавлять туда самостоятельно ягоды, фрукты.
Обратите внимание, что ДСТУ 4733 относится только к пломбиру, а стаканчик может иметь растительные жиры.
Как выбрать мороженое (фото: instagram.com/dasha_immunotalks)
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