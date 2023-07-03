ua ru
Пн, 03 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как выбрать качественное и безопасное мороженое: действенные советы

Новина українською →
Понедельник 03 июля 2023 18:22
Как выбрать качественное и безопасное мороженое: действенные советы Как выбрать мороженое (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Мороженое - это любимый десерт взрослых и детей, который тает во рту и всегда радует. Однако не все виды лакомства полезны для здоровья и положительно влияют на организм.

О том, как выбрать качественное и безопасное мороженое, рассказала иммунолог Даша Литовченко в своем Instagram.

Вид мороженого

По словам эксперта, чем меньше наполнителей и разных вкусовых добавок, тем лучше. Она рекомендует выбирать белый пломбир.

Содержание жира в продукте

По содержанию жира мороженое делят на:

  • молочное (0,5-7,5% жира)
  • сливочное (8,0-11,5% жира)
  • пломбир (12-20% жира)

Эксперт по здоровому образу жизни отмечает, что чем мороженое жирнее, тем лучше оно по вкусу.

Состав десерта

Также стоит обратить внимание на состав и помогут здесь Государственные стандарты Украины (ДСТУ).

ДСТУ 4733:2007 - мороженое молочное, сливочное, пломбир. Такое мороженое изготовлено исключительно из молока и продуктов его переработки. Этот десерт будет полностью безопасен для здоровья.

ДСТУ 4735:2007 - мороженое с комбинированным составом сырья. Вот здесь может быть замена молочного сырья на растительные жиры - кокосовое и пальмовое масла). Кокосовое масло много обрабатывают - горячий отжим и рафинирование, которые разрушают питательные вещества. Такое мороженое лучше не покупать.

Также очень часто в разные глазури для десерта обычно что-то добавляют - растительные жиры и т. д. Поэтому самый лучший вариант это покупать пломбир на вес и добавлять туда самостоятельно ягоды, фрукты.

Обратите внимание, что ДСТУ 4733 относится только к пломбиру, а стаканчик может иметь растительные жиры.

Как выбрать качественное и безопасное мороженое: действенные советы

Как выбрать качественное и безопасное мороженое: действенные советы

Как выбрать качественное и безопасное мороженое: действенные советы

Как выбрать качественное и безопасное мороженое: действенные советы

Как выбрать качественное и безопасное мороженое: действенные советы

Как выбрать мороженое (фото: instagram.com/dasha_immunotalks)

Раньше мы писали о том, что произойдет с вашим организмом, если ежедневно есть мороженое.

Также читайте, какие продукты не следует употреблять летом.

Читайте РБК-Украина в Google News
продукти Здоровая еда