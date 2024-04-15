6 овощей, которые лучше есть исключительно сырыми

Овощи обязательно должны быть в рационе из-за большого количества содержащихся в них витаминов. Некоторые из них лучше есть исключительно сырыми, чтобы насытить организм как можно больше питательными веществами.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Foodzie .

Болгарский перец

Такой овощ богат антиоксидантами и содержит большое количество витамина С.

Часто его жарят на гриле или запекают, но так вы теряете много витаминов.

Болгарский перец является одним из лучших овощей для употребления в сыром виде из-за его многочисленных преимуществ для здоровья, включая уменьшение воспаления и может уменьшить риск ревматоидного артрита, остеоартрита и диабета.

Один средний перец имеет много витамина С - почти 150% суточной нормы. При термической обработке часть витаминов разрушается. Лучше всего добавить его в салаты или использовать в качестве перекуса.

Свекла

Обычно ее добавляют в борщ и винегрет. Но она отлично подходит для салатов в сыром виде.

В сырой свекле много антиоксидантов, которые помогают уменьшить и предотвратить воспаления, снизить кровяное давление и избежать болезни сердца.

Свекла содержит также такие питательные вещества как витамины группы B, железо и клетчатку.

Можно натереть свеклу, морковь, яблоко и заправить лимонным соком и растительным маслом.

Кабачки

Сырые молодые кабачки чем-то похожи на авокадо, поэтому они отлично подойдут для легких овощных салатов.

Средний кабачок содержит около 33 калорий, более 2 г белка, 2 г клетчатки, витамин А, витамин С и калий. Это немаловажные элементы для функционирования организма.

Цветная капуста

В цветной капусте мало калорий, много клетчатки, витаминов С и К, сульфорафана и холина. Последний помогает поддерживать структуру клеточных мембран и участвует в производстве нейротрансмиттера, влияющего на здоровье мозга.

Сырая цветная капуста похожа на обычную белокочанную капусту. Ее нужно хорошо вымыть и разобрать на соцветие.

Важно, что питательные вещества утрачиваются во время варки. Лучше добавить в овощной салат.

Лук

Лук часто употребляют в сыром виде, добавляют в салаты, соусы и сэндвичи.

Он в сыром виде имеет большее количество сероорганических соединений или химических веществ, обладающих противораковыми эффектами.

Также лук содержит витамины группы B, которые играют ключевую роль в обмене веществ, образовании эритроцитов и поддержании функций нервной системы.

Она является источником калия, отвечающего за баланс жидкости, передачу нервных импульсов и другие процессы в организме.

Морковь

Такой овощ добавляют в горячие блюда, суп и борщ. Сырая морковь является здоровой закуской, которая богата витамином А, К и клетчаткой.

Также помогает контролировать уровень сахара в крови и улучшает пищеварение.

В моркови много калия, который балансирует уровень натрия и помогает выводить излишки из организма, что снижает нагрузку на сердце и регулирует кровяное давление.