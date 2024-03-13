5 продуктов, которые категорически нельзя класть в блендер

Блендер - это один из универсальных приборов на кухне, который должен находиться в каждом доме. Для того чтобы он служил долго и не ломался, нужно правильно им пользоваться. Есть некоторые продукты и жидкости, которые нельзя класть в блендер.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple .

Горячая еда или жидкости

Помещая очень горячие ингредиенты в блендер, вы можете не только обжечь руки, но и испортить прибор. Погружной блендер - это отличный выбор.

Однако если у вас его нет, просто поместите горячие ингредиенты в миску, пока они не остынут. И после этого только смешайте.

Кофейные зерна

Смешивание грубых кофейных зерен приведет к затуплению лезвий блендера. К тому же вы никогда не получите равномерно измельченных зерен благодаря блендеру.

Лид

Лед может затупить лезвия и повредить блендер.

Некоторые блендеры имеют достаточно мощные двигатели для измельчения льда и поэтому подходят для этой задачи. Но если у вас модель, не предназначенная специально для измельчения льда, вы изнашиваете двигатель, что приводит к необходимости ремонта или полной замены.

Картофель

Всем хочется однородного картофельного пюре, и это понятно, потому что нет ничего хуже, чем картофель с комочками.

Картофель содержит много крахмала, который нужно как можно меньше перемешивать во время измельчения. С помощью блендера вы получите клейкую, тягучую субстанцию, а не легкое и воздушное пюре.

Специи

Блендеры обычно не предназначены для измельчения мелких частиц. Большие лезвия приборов больше подходят для более крупных фруктов, овощей и бобовых, и преимущественно они не смогут разбить сушеные травы и специи на более мелкие кусочки.