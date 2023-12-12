RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Названы 5 самых популярных фильмов 2023 года. В списке есть "Титаник"!

Самые популярные фильмы 2023 года по статистике Google (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Google ежегодно в конце года подытоживает что было самым популярным в подходящем году, это могут быть как простые запросы, так и фильмы, которые люди смотрели в сети.

О том, какие пять фильмов стали самыми популярными в 2023 году, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на статистику, опубликованную Google.

Барби

Фильм Барби стал лидером не только кинопроката, но и поиска в Google, поскольку не все имели возможность или желание смотреть его именно в кинотеатре. А он поднимает важные социальные темы.

 

Оппенгеймер

Еще один самый кассовый фильм 2023 занял вторую позицию в трендах Google за этот год. И это неудивительно, ведь Киллиан Мерфи в главной роли и острый сюжет, держащий зрителей в напряжении.

 

Аватар. Путь воды

Аватар был очень ожидаемым фильмом, ведь первая часть вышла только в 2009 году. Именно поэтому в поисках Google этот фильм стал настолько популярен, что занял в рейтинге третье место.

К тому же историю Аватар множество людей пересматривается из года в год, потому что это уже стало чем-то типа Гарри Поттера и других "неумирающих" фильмов.

 

Титаник

Да, вы будете удивлены, но именно оскароносный Титаник занял четвертое место в рейтинге популярности Google. Такой всплеск поиска обусловлен тем, что в 2023 году ему исполнилось 25 лет и по этому случаю в кинотеатрах был показ обновленной версии истории легендарной любви.

Но кроме ремастеринга, люди гуглили подводный аппарат "Титан", который перевозил международную экспедицию туристов-миллиардеров для осмотра обломков "Титаника" и пропал без вести. А поскольку "Титан" и "Титаник" созвучны, то при поиске ошибались.

 

Джон Уик

Четвертая часть легендарного Джона Уика заняла последнее место в рейтинге запросов Google из-за безумной популярности предыдущих частей, и, конечно, благодаря Киану Ривзу.

Ранее мы писали о том, что Google назвал самого популярного футболиста с 1999 года.

Также читайте наш материал о том,каковы на самом деле любимые персонажи Гарри Поттера.

Читайте РБК-Украина в Google News
Googleфільми