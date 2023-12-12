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Названо 5 найпопулярніших фільмів 2023 року. В списку є "Титанік"!

Найпопулярніші фільми 2023 за статистикою Google (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Google щороку в кінці року підсумовує що було найпопулярнішим у році, що добігає кінця, це можуть бути як прості запити, так і фільми, які люди дивилися в мережі.

Про те, які 5 фільмів стали найпопулярнішими у 2023 році, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на статистику, опубліковану Google.

Барбі 

Фільм Барбі став лідером не лише кінопрокату, а ще й пошуку в Google, оскільки не всі мали можливість або бажання дивитися його саме в кінотеатрі. А він підіймає важливі соціальні теми.

 

Оппенгеймер 

Ще один найкасовіший фільм 2023 року посів другу позицію у трендах Google за цей рік. І це не дивно, адже Кілліан Мерфі у головній ролі та гострий сюжет, що тримає глядачів у напрузі. 

 

Аватар. Шлях води 

Аватар був дуже очікуваним фільмом, адже перша частина вийшла аж у 2009 році. Саме тому у пошуках Google цей фільм став настільки популярним, що зайняв у рейтингу третє місце. 

До того ж історію Аватар велика кількість людей передивляється з року в рік, бо це вже стало чимось типу Гаррі Поттера та інших "невмираючих" фільмів. 

 

Титанік 

Так, ви будете здивовані, але саме оскароносний Титанік посів четверте місце у рейтингу популярності Google. Такий сплеск пошуку обумовлений тим, що у 2023 році йому виповнилось 25 років та з цієї нагоди у кінотеатрах був показ оновленої версії цієї історії легендарного кохання. 

Але окрім ремастерингу, люди гуглили підводний апарат "Титан", який перевозив міжнародну експедицію туристів-мільярдерів для огляду уламків "Титаніка" і зник безвісти. А оскільки "Титан" і "Титанік" зізвучні, то при пошуку помилялися. 

 

Джон Уік 

Четверта частина легендарного Джона Уіка посіла останнє місце в рейтингу запитів Google через шалену популярність попередніх частин, та звісно, завдяки Кіану Рівзу.

Раніше ми писали про те, що Google назвав найпопулярнішого футболіста з 1999 року.

Також читайт наш матеріал про те, якими насправді є улюблені персонажі Гаррі Поттера.

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