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Не Бэкхем. Google назвал самого популярного футболиста с 1999 года

Вторник 12 декабря 2023 17:50
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Не Бэкхем. Google назвал самого популярного футболиста с 1999 года Google назвал самого популярного футболиста (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Криштиану Роналду - самый популярный футболист с 1999 года. Само имя этого португальского нападающего чаще всего вводили в поисковую строчку Google на протяжении последних почти 25 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статистику, опубликованную Google в рамках "Машины времени самых популярных поисков".

Так, согласно данным поисковика, с 1999 года и до 2004-го самым популярным футболистом был Дэвид Бэкхем, в то время действительно находившийся на пике своей карьеры.

Также людей до 2003 года из года в год интересовали Рональдиньо, Зинедин Зидан, Джордж Бест, Диего Марадона, Роберто Карлос, Тьерри Анри, однажды Бренди Честейн, а также Миа Гэмм - бывшая американская футболистка, которая в мае 1999 года побила рекорд за количество голов на международной арене.

Не Бэкхем. Google назвал самого популярного футболиста с 1999 года

Скриншот

В 2004 году в список самых популярных ворвался Криштиану Роналду. Он тогда занял второе место, уступив еще Бэкхему.

Затем два года подряд Роналду уступал лидерство Роналдиньо. Однако с 2007 года нынешний игрок саудовского "Ан-Насра" 16 раз подряд возглавлял рейтинг самых популярных футболистов мира среди пользователей Google.

В 2023 году Криш потерял лидерство. Согласно последней статистике поисковика, в этом году его впервые перегнал нападающий "Интер Майами" Лионель Месси, до этого регулярно попадавший в топ-5, но не занимавший первой позиции.

5 самых популярных футболистов 2023 года:

  • Лионель Месси
  • Криштиану Роналду
  • Неймар
  • Килиан Мбаппе
  • Эрлинг Голланд

Не Бэкхем. Google назвал самого популярного футболиста с 1999 года

Скриншот

Напомним, недавно Криштиану отметился пятидесятым голом в 2023 году, что позволило 38-летнему ветерану обогнать забившие по 49 мячей Мбаппе и Гарри Кейна и догнать Голанда.

Его извечный оппонент Месси стал в этом году в восьмой раз лучшим футболистом мира.

Кстати, раньше мы писали, что Зинченко обошел Роналду.

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