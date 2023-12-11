Какие на самом деле любимые персонажи Гарри Поттера: вы будете удивлены

Фильмы Гарри Поттер покорили сердца не только детей, но и взрослых, ведь множество людей каждый год перед Новым годом пересматривают все части этой истории добра и зла.

А вот о том, какие психотипы имеют главные и любимые герои Гарри Поттера, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт о психологическом здоровье Pleso в Instagram.

Гарри Поттер

Каким мы видим его родственные отношения? Гарри рано потерял родителей, а приемная семья относится к нему как к "рабочей силе". Ему незнакомо родительское тепло, поэтому это явилось стимулом его развития не по годам. Часто находится в состоянии "Я-взрослый" - осознанный и рациональный человек, в котором не может проявлять себя как ребенок рядом с опекунами.

Отношения с друзьями. Гарри умеет общаться и поддерживать контакт с другими детьми и чувствует себя уверенно. Часто берет на себя и ответственность за других. Он пережил трагедию, но не потерял своей доброты и сострадания.

Иногда Гарри может быть слишком самокритичным и чувствительным, но его сила в том, что он умеет принимать свои ошибки и учиться на них.

Психологический разбор героев Гарри Поттер (фото: Кинориум)

Рон Уизли

Самый младший ребенок в семье, которому не хватает родительского внимания, из-за чего часто находится в состоянии "Я-ребенок" - больше думает о своих интересах и потребностях, имеет - нереализованные амбиции.

Он легко идет на контакт, обладает хорошим чувством юмора. После встречи с Гарри Поттером, частично закрывающим свою потребность во внимании, теперь его знают как "друг самого Гарри Поттера", чем он гордится.

Отношение к Гермионе Девочка ему не понравилась своей "правильностью" и тем, что, по его мнению, она лучше его. Недолюбил ее компанию также из-за того, что Гарри должен делить внимание на двоих.

Ему часто не хватает уверенности в себе, особенно по сравнению со своими более талантливыми друзьями - по его мнению, но его сила заключается в преданности и способности поддерживать других в их самые сложные моменты.

Психологический разбор героев Гарри Поттер (фото: Кинориум)

Гермиона Грейнджер

Девочка, которая прячется за маской правильности и идеальности, которая говорит о состоянии "Я-отец", делать все правильно, чтобы не осуждали и принимали. Делает это для того, чтобы Ее начали воспринимать в мире магии, в котором она новенькая, да еще и полукровка. Воспринимает себя как я неполноценная колдунья!", поэтому должна знать очень многое и стать лучше.

Из-за маски идеальности ей трудно находить новые знакомства и коммуникировать, она вызывает у других ощущение зависти или возмущения, потому что всегда пытается указать, как правильно вести себя.

Гермиона уважает правила, но готова нарушить их, если это необходимо для достижения правильной цели. Да, она неоднократно использовала знания, когда-то прочитанные в книгах, впервые на практике, что помогало спасать всю тройку.

Психологический разбор героев Гарри Поттер (фото: Кинориум)

Альбус Дамблдор

В первых фильмах является символом мудрости, преданности и рассудительности. Он владеет глубокими знаниями и пониманием человеческой природы. Дамблдор способен видеть добро в худших ситуациях и считает, что проблемы можно решить через взаимопонимание.

Он не участвует в жизни главного героя, показывает себя более чем наблюдатель. Дает возможность проявиться тройке студентов и сделать свой выбор. Однако время от времени появляется, чтобы поделиться мудростью.

Психологический разбор героев Гарри Поттер (фото: Кинориум)

Драко Малфой

Персонаж со сложным внутренним конфликтом. Он вырос в среде, где сила и признание были приоритетными в жизни. Драко может быть жестким и безжалостным, но одновременно ощущает давление своей семьи и общества, что делает его уязвимым.

Он всегда стремился проявиться в обществе, поэтому не всегда совершал правильные поступки, однако Драко сумел проанализировать ошибки прошлого и получил жизненный урок.

Психологический разбор героев Гарри Поттер (фото: Кинориум)