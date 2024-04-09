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Появились первые качественные изображения iPhone 16 с новым дизайном

Вторник 09 апреля 2024 16:12
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Появились первые качественные изображения iPhone 16 с новым дизайном Рендеры iPhone 16 показывают новый дизайн камеры и кнопку "Действие" (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

В сети появился внешний вид предполагаемого будущего смартфона от Apple, основанный на слитых макетах. В целом, ничего существенно нового, однако дизайн устройства вновь подтверждает, на какие особенности инженеры Apple уделяют основное внимание.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на онлайн-журнал Yanko Design, посвященный лучшим международным продуктам в области дизайна.

Будущий телефон отличается от iPhone 15 наличием вертикально ориентированной камеры, что напоминает дизайн iPhone X, представленного 7 лет назад.

Кроме того, на правой стороне устройства появилась новая кнопка. Это не Action Button, как в iPhone 15 Pro - данная кнопка предназначена для фотографирования и записи видео. Она добавляет удобства пользователю, позволяя запускать камеру и начинать съемку фотографий или видео интуитивно, простым нажатием кнопки.

Появились первые качественные изображения iPhone 16 с новым дизайномПоявились первые качественные изображения iPhone 16 с новым дизайномПоявились первые качественные изображения iPhone 16 с новым дизайномНа правой стороне устройства будет кнопка, предназначенная для фотографирования и записи видео (фото: Yanko Design)

Эта функция, хотя и не нова, но была оценена пользователями и встречалась в ранних моделях смартфонов, таких как Sony Ericsson k750i, выпущенный в 2005 году.

Ожидается, что Apple будет уделять еще большее внимание улучшению камеры в своих последующих моделях.

Напомним, что в сети появилась информация о дизайне и цветах iPhone 16.

А еще мы писали, что iPhone 17 получит улучшенный параметр, которого так не хватало в предыдущих моделях.

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