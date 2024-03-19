Как избавиться от раздражающих уведомлений о файлах cookie в браузере Chrome

В наше время, когда мы все проводим большинство времени в интернете, файлы cookie стали неотъемлемой частью нашего онлайн-опыта. Однако, зачастую появление уведомлений о файлах cookie в браузере Chrome может быть навязчивым и раздражающим.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на технологический веб-сайт MakeUseOf рассказывает, как убрать раздражающие уведомления о файлах cookie в Chrome.

Что такое файлы cookie веб-сайта

Сейчас почти каждый веб-пользователь использует их, но может не понимать, что они из себя представляют. Файлы cookie веб-сайта - это небольшие файлы данных, в которых хранится информация о пользователе, включая действия на веб-сайте и данные для входа в систему, такие как адреса электронной почты, имена пользователей и пароли.

Могут быть два типа файлов cookie: сеансовые и постоянные. Сеансовые файлы cookie временно хранят файлы, срок действия которых истекает после закрытия браузера или по прошествии определенного периода времени. Однако постоянные файлы cookie сохраняются даже после закрытия браузера.

Как заблокировать всплывающие окна разрешения на использование файлов cookie

Это не то же самое, что отключение файлов cookie, которые персонализируют ваш просмотр. После изменения законов ЕС об использовании файлов cookie согласие на их использование является обязательным. В результате все веб-сайты должны соблюдать закон, поэтому почти каждый из них запрашивает такие файлы.

Практически на каждом веб-сайте есть всплывающее окно согласия на использование файлов cookie, в котором запрашивается разрешение на сохранение ваших данных при использовании веб-сайта.

Вы можете предотвратить появление этих всплывающих окон, изменив настройки файлов cookie вашего браузера по умолчанию. В Chrome, чтобы изменить настройки, нажмите три вертикальные точки в правом верхнем углу браузера и выберите "Настройки" в раскрывающемся меню.

Убрать всплывающие окна можно в "Настройках" (фото: MakeUseOf)

Затем нажмите "Конфиденциальность и безопасность" или "Файлы cookie и разрешения сайта" в зависимости от вашего браузера на вкладке слева, и нажмите "Файлы cookie и другие данные сайта". В отношении файлов должно быть четыре варианта выбора.

Какие варианты файлов cookie можно выбрать (фото: MakeUseOf)

Если вы прокрутите страницу файлов cookie вниз, вы увидите раздел, в котором вы можете их настроить. Например, вы можете выбрать, какие сайты всегда будут использовать файлы cookie, а какие нет. Чтобы добавить сайт, нажмите кнопку "Добавить" и введите ссылку на сайт.

В этом разделе можно настроить файлы cookie (фото: MakeUseOf)

Расширения браузера

Другой вариант - установить расширение, которое избавит вас от необходимости иметь дело с согласием на использование файлов cookie, делая это автоматически в зависимости от ваших предпочтений. Некоторые расширения могут полностью обходить всплывающие окна. Вот некоторые примеры:

Poper Blocker можно бесплатно установить в Chrome и Firefox. Этот плагин автоматически удалит всплывающие окна, запросы файлов cookie, уведомления и многое другое на всех веб-сайтах.

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Ghostery также бесплатный и доступен для всех основных браузеров. Плагин представляет собой быстрое и конфиденциальное расширение, которое блокирует рекламу, файлы cookie и всплывающие окна.

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uBlock - это расширение с открытым исходным кодом, доступное во всех браузерах. Блокировщик рекламы предлагает на тысячи больше фильтров, чем другие.

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Браузер с соблюдением конфиденциальности

Вы можете переключиться на браузер, который обеспечивает конфиденциальность вашей информации в Интернете, например Bravo, Tor или DuckDuckGo. Они не отслеживают вашу онлайн-активность и не сохраняют файлы cookie и данные веб-сайта.

Повлияет ли блокировка окон с файлами cookie на сайты, которые вы используете

Независимо от того, разрешите ли вы использование файлов cookie, это повлияет на ваш браузер и удобство просмотра. Если выбран параметр "Разрешить все файлы cookie", сайты будут использовать их, чтобы вы оставались в системе и запоминали элементы для персонализированной рекламы, просматривая активность вашего браузера.

Блокировка сторонних файлов cookie по-прежнему будет действовать, но сайты не будут отслеживать активность вашего браузера, и некоторые функции могут не работать. Это рекомендуемый подход, если вы все еще хотите использовать файлы cookie, поскольку они не влияют на взаимодействие с пользователем.

Однако блокировка всех файлов cookie означает, что сайты не смогут использовать их, что не позволит вам пользоваться онлайн-сервисами (включая вход в систему) и остановит работу некоторых веб-сайтов. Это также не позволит файлам cookie отслеживать активность вашего браузера и приведет к неработоспособности некоторых функций.