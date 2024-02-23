Google добавил в Chrome функцию, которая значительно облегчит пользование браузером

Google добавил экспериментальную ИИ-функцию в свой браузер с запуском Chrome M122. Новый инструмент искусственного интеллекта называется "Помогите мне написать", поскольку он может буквально помогать вам писать более описательные предложения или даже полные абзацы по короткому запросу.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике и гаджетах The Verge .

Детали нового обновления

Как понятно из названия, новый инструмент Chrome помогает создавать и дорабатывать тексты. Браузер использует модели Gemini для понимания контекста веб-страницы, на которой находится пользователь, и предлагает соответствующие улучшения.

Например, если заядлый садовник пишет обзор на ножницы для стрижки кустов, он может вытащить со страницы важную информацию и сделать материал более полезным для других дачников.

Пример как Chrome может создавать и дорабатывать тексты (фото: Google)

Для активации необходимо зайти в настройки в трехточечном выпадающем меню браузера и перейти на страницу "Экспериментальный ИИ" (Experimental AI). Там и находится пункт включения "Помоги мне написать" (Help me write). После этого инструмент будет доступен по клику правой кнопки мыши во всплывающем текстовом меню. Опцию можно в любой момент отключить.

Новый инструмент уже доступен в веб-версии браузера на macOS и Windows в США. Пока что он работает только с английским языком.