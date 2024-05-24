Названы 6 самых полезных овощей, которые нужно есть всем

Хотя все овощи очень полезны, некоторые более питательны, чем другие. Если вы хотите приправить свой рацион богатыми питательными веществами овощами, попробуйте добавить в меню шпинат, брокколи, чеснок, свеклу и т.д.

Самые полезные овощи

Шпинат

Шпинат возглавляет рейтинг как один из наиболее насыщенных питательными веществами овощей. Это потому, что 1 чашка (30 г) сырого шпината обеспечивает 16% суточной нормы витамина A плюс 120% витамина K, а содержит всего 7 калорий!

Шпинат также может похвастаться антиоксидантами, которые могут помочь снизить вероятность развития таких заболеваний как рак.

Морковь

Морковь богата витамином А. Она также содержит питательные вещества, такие как витамин С и калий. В овоще есть бета-каротин, антиоксидант, который придает ей яркий оранжевый цвет. Ваше тело превращает его в витамин А.

Одно исследование, в котором приняло участие более 57 000 человек, показало, что потребление по крайней мере 2-4 морковок в неделю снижает на 17% риск колоректального рака в долгосрочной перспективе.

Брокколи

Только 1 чашка (91 г) сырой брокколи обеспечивает 77% витамина K, 90% витамина C, а также достаточное количество фолиевой кислоты, марганца и калия. Брокколи богата серосодержащим растительным соединением под названием глюкозинолат, а также его побочным продуктом сульфорафаном. Это может помочь защитить от рака, а также снизить воспаление, связанное с такими хроническими заболеваниями, как сердечные заболевания.

Чеснок

Чеснок очень питателен и одновременно малокалориен, и большинство людей обычно потребляют небольшое количество чеснока как ингредиент для приготовления пищи.

Один зубчик чеснока содержит всего около 4,5 калории. В нем есть такие питательные вещества, как селен, витамин С, витамин В6 и клетчатка.

Его также использовали в качестве лекарственного растения в течение тысячелетий. Основным действующим веществом является алицин, который, как было установлено, помогает повысить уровень сахара в крови и здоровье сердца.

Исследования также показывают, что алицин обладает мощными противораковыми свойствами.

Брюссельская капуста

Овощ является отличным источником клетчатки, важного питательного вещества, которое поддерживает стул, здоровье сердца и контроль уровня сахара в крови. Каждая порция содержит также фолиевую кислоту, магний и калий, а также витамины A, C и K.

В этой капусте имеется кемпферол, антиоксидант, который может быть особенно эффективен в борьбе с повреждениями клеток.

Именно кемпферол обладает противовоспалительными и противораковыми свойствами, что может защитить от болезней.

Зеленый горошек

Горох является крахмалистым овощем, что означает, что он содержит больше углеводов и калорий, чем некрахмалистые овощи, и может влиять на уровень сахара в крови, если потреблять его в больших количествах.

Тем не менее только 1 чашка (160 г) содержит 9 г клетчатки, 9 г белка и витамины A, C и K, а также рибофлавин, тиамин, ниацин и фолиевую кислоту.

Благодаря высокому содержанию клетчатки горох поддерживает здоровье пищеварительной системы, усиливая активность полезных бактерий в кишечнике.