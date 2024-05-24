Названы 6 самых полезных овощей, которые нужно есть всем
Хотя все овощи очень полезны, некоторые более питательны, чем другие. Если вы хотите приправить свой рацион богатыми питательными веществами овощами, попробуйте добавить в меню шпинат, брокколи, чеснок, свеклу и т.д.
Список самых полезных овощей публикует РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на HealthLine.
Самые полезные овощи
Шпинат
Шпинат возглавляет рейтинг как один из наиболее насыщенных питательными веществами овощей. Это потому, что 1 чашка (30 г) сырого шпината обеспечивает 16% суточной нормы витамина A плюс 120% витамина K, а содержит всего 7 калорий!
Шпинат также может похвастаться антиоксидантами, которые могут помочь снизить вероятность развития таких заболеваний как рак.
Морковь
Морковь богата витамином А. Она также содержит питательные вещества, такие как витамин С и калий. В овоще есть бета-каротин, антиоксидант, который придает ей яркий оранжевый цвет. Ваше тело превращает его в витамин А.
Одно исследование, в котором приняло участие более 57 000 человек, показало, что потребление по крайней мере 2-4 морковок в неделю снижает на 17% риск колоректального рака в долгосрочной перспективе.
Брокколи
Только 1 чашка (91 г) сырой брокколи обеспечивает 77% витамина K, 90% витамина C, а также достаточное количество фолиевой кислоты, марганца и калия. Брокколи богата серосодержащим растительным соединением под названием глюкозинолат, а также его побочным продуктом сульфорафаном. Это может помочь защитить от рака, а также снизить воспаление, связанное с такими хроническими заболеваниями, как сердечные заболевания.
Чеснок
Чеснок очень питателен и одновременно малокалориен, и большинство людей обычно потребляют небольшое количество чеснока как ингредиент для приготовления пищи.
Один зубчик чеснока содержит всего около 4,5 калории. В нем есть такие питательные вещества, как селен, витамин С, витамин В6 и клетчатка.
Его также использовали в качестве лекарственного растения в течение тысячелетий. Основным действующим веществом является алицин, который, как было установлено, помогает повысить уровень сахара в крови и здоровье сердца.
Исследования также показывают, что алицин обладает мощными противораковыми свойствами.
Брюссельская капуста
Овощ является отличным источником клетчатки, важного питательного вещества, которое поддерживает стул, здоровье сердца и контроль уровня сахара в крови. Каждая порция содержит также фолиевую кислоту, магний и калий, а также витамины A, C и K.
В этой капусте имеется кемпферол, антиоксидант, который может быть особенно эффективен в борьбе с повреждениями клеток.
Именно кемпферол обладает противовоспалительными и противораковыми свойствами, что может защитить от болезней.
Зеленый горошек
Горох является крахмалистым овощем, что означает, что он содержит больше углеводов и калорий, чем некрахмалистые овощи, и может влиять на уровень сахара в крови, если потреблять его в больших количествах.
Тем не менее только 1 чашка (160 г) содержит 9 г клетчатки, 9 г белка и витамины A, C и K, а также рибофлавин, тиамин, ниацин и фолиевую кислоту.
Благодаря высокому содержанию клетчатки горох поддерживает здоровье пищеварительной системы, усиливая активность полезных бактерий в кишечнике.
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