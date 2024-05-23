Действительно ли финики так полезны и кому их надо включать в рацион

Финики - очень богаты клетчаткой и антиоксидантами Их полезные свойства могут поддерживать здоровье мозга и предотвращать многие заболевания.

Почему нужно есть финики - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Что мы знаем о финиках

Финики - это плод финиковой пальмы, которая выращивается во многих тропических регионах мира. В последнее время финики стали достаточно популярны. Практически все финики, которые продаются в западных странах, высушены.

По внешнему виду можно определить, сушеные они или нет. Морщинистая шкурка указывает на то, что они высушены, в то время как гладкая указывает на свежесть. В зависимости от сорта свежие финики имеют довольно небольшие размеры и цвет от алого до ярко-желтого.

Обычно употребляемые сорта включают финики Medjool и Deglet Noor. Финики обладают приятным и сладким вкусом. Они также содержат много важных питательных веществ и имеют различные преимущества и применение.

Главные преимущества фиников

Поскольку они сушеные, их калорийность выше, чем у большинства свежих фруктов. Калорийность фиников подобна калорийности других сухофруктов, таких как изюм и инжир. Большая часть калорий в финиках поступает из углеводов. Остальные - из очень небольшого количества белка.

Богаты клетчаткой

Несмотря на свою калорийность, финики содержат некоторые важные витамины и минералы в дополнение к большому количеству клетчатки. Финики богаты антиоксидантами, служащими профилактикой онкологических заболеваний.

Получение достаточного количества клетчатки очень важно для организма человека. Благодаря почти 7 граммам клетчатки в порции, включение фиников в ваш рацион является отличным способом увеличить потребление клетчатки.

Клетчатка может принести пользу вашему пищеварению, предотвращая запоры.

Финики - очень полезны (фото: freepik.com)

Высокое содержание антиоксидантов

Финики содержат различные антиоксиданты, обладающие рядом преимуществ для здоровья, в частности снижают риск нескольких заболеваний. Антиоксиданты защищают ваши клетки от свободных радикалов, которые являются нестабильными молекулами, вызывающие вредные реакции в вашем организме и приводящие к заболеваниям.

В сравнении с подобными видами фруктов, такими как инжир и чернослив, финики имеют наивысшее содержание антиоксидантов.

Например, флавоноиды, которые являются мощными антиоксидантами, могут помочь снизить воспаление и были изучены на предмет их потенциала для снижения риска диабета, болезни Альцгеймера и некоторых типов рака.

Каротиноиды: доказано, что каротиноиды способствуют здоровью сердца, а также могут снизить риск заболеваний глаз.

Фенольная кислота: известная своими противовоспалительными свойствами, фенольные кислоты могут помочь снизить риск рака и сердечных заболеваний.

Способствуют здоровью мозга

Употребление фиников может улучшить работу мозга. Лабораторные исследования показали, что финики полезны для снижения маркеров воспаления, таких как интерлейкин 6 (IL-6) в мозге. Высокие уровни IL-6 связаны с более высоким риском нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

Кроме того, другие исследования, включая исследования на животных, показали, что финики полезны для понижения активности бета-амилоидных белков, которые могут образовывать бляшки в мозге.

Натуральный подсластитель

Финики являются источником фруктозы, являющейся естественным типом сахара, содержащегося во фруктах.

По этой причине финики очень сладкие, а также обладают тонким карамельным вкусом. Благодаря питательным веществам, клетчатке и антиоксидантам, которые они содержат, они отлично заменяют белый сахар в рецептах.

Важно отметить, что хотя финики содержат много клетчатки и питательных веществ, они все еще достаточно калорийны, поэтому лучше употреблять их в умеренных количествах.