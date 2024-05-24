Названі 6 найкорисніших овочів, які треба їсти всім

Хоча всі овочі дуже корисні, деякі є більш поживними, ніж інші. Якщо ви хочете приправити свій раціон багатими на поживні речовини овочами, спробуйте додати до меню шпинат, брокколі, часник, буряк тощо.

Найкорисніші овочі

Шпинат

Шпинат очолює рейтинг як один із найбільш насичених поживними речовинами овочів. Це тому, що 1 чашка (30 грамів) сирого шпинату забезпечує 16% добової норми вітаміну A плюс 120% DV вітаміну K, а містить всього 7 калорій!

Шпинат також може похвалитися антиоксидантами, які можуть допомогти зменшити ймовірність розвитку таких захворювань, як рак.

Морква

Морква багата вітаміном А. Вона також містить поживні речовини, такі як вітамін С і калій. В овочі є бета-каротин, антиоксидант, який надає їй яскравого помаранчевого кольору. Ваше тіло перетворює його на вітамін А.

Одне дослідження, в якому взяли участь понад 57 000 людей, показало, що споживання принаймні 2-4 морквин на тиждень знижує на 17% ризик колоректального раку в довгостроковій перспективі.

Брокколі

Лише 1 чашка (91 г) сирої брокколі забезпечує 77% вітаміну K, 90% вітаміну C, а також достатню кількість фолієвої кислоти, марганцю та калію. Брокколі багата сірковмісною рослинною сполукою під назвою глюкозинолат, а також її побічним продуктом сульфорафаном. Це може допомогти захистити від раку, а також зменшити запалення, пов’язане з такими хронічними захворюваннями, як серцеві захворювання.

Часник

Часник дуже поживний і водночас малокалорійний, і більшість людей зазвичай споживають невелику кількість часнику як інгредієнт для приготування їжі. Один зубчик часнику містить лише близько 4,5 калорій. Також у ньому є такі поживні речовини, як селен, вітамін С, вітамін В6 і клітковина.

Його також використовували як лікарську рослину протягом тисячоліть. Основною діючою речовиною є аліцин, який, як було встановлено, допомагає підвищити рівень цукру в крові та здоров’я серця.

Дослідження також показують, що аліцин має потужні протиракові властивості.

Брюсельська капуста

Овоч є чудовим джерелом клітковини, важливої ​​поживної речовини, яка підтримує випорожнення кишечника, здоров’я серця та контроль рівня цукру в крові. Кожна порція також містить фолієву кислоту, магній і калій, а також вітаміни A, C і K.

У цій капусті є кемпферол, антиоксидант, який може бути особливо ефективним у запобіганні пошкодженню клітин.

Саме кемпферол має протизапальні та протиракові властивості, що може захистити від хвороб.

Зелений горошок

Горох є крохмалистим овочем, а це означає, що він містить більше вуглеводів і калорій, ніж некрохмалисті овочі, і може впливати на рівень цукру в крові, якщо споживати його у великих кількостях.

Тим не менш, лише 1 чашка (160 г) містить 9 г клітковини, 9 г білка та вітаміни A, C і K, а також рибофлавін, тіамін, ніацин і фолієву кислоту.

Завдяки високому вмісту клітковини горох підтримує здоров’я травної системи, посилюючи активність корисних бактерій у кишечнику.